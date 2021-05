Barcelona wint wéér niet en raakt Frenkie de Jong kwijt

Barcelona heeft nagelaten voor het eerst dit seizoen aan kop te gaan in LaLiga. Het team van Ronald Koeman, die na een schorsing van twee duels zijn rentree op de bank maakte, kwam dinsdag in de uitwedstrijd tegen Levante tot tweemaal toe op voorsprong, maar gaf deze telkenmale uit handen: 3-3. De thuisploeg poetste binnen twee minuten een 0-2 achterstand weg en had ook een antwoord op de 2-3 van Ousmane Dembélé. Door de remise heeft Barcelona één punt minder dan Atlético Madrid en één punt meer dan Real Madrid, maar beide teams hebben een duel minder.

Barcelona nam vanaf het begin het initiatief tegen een Levante dat niet in staat was om het team van Koeman af te stoppen. In de eerste vijf minuten hing de 0-1 reeds in de lucht en Pedri was bij beide momenten betrokken. In de tweede minuut schoot de jongeling over na een pass van Frenkie de Jong, die niet veel later op Aitor Fernández stuitte en zag hoe de rebound van Pedri ook een prooi voor de doelman was. Barcelona had vervolgens ietwat meer moeite om voor gevaar rondom het doelgebied van Levante te zorgen, maar na 25 minuten kwam het scorebord in Valencia toch in beweging.

Een voorzet van Jordi Alba vanaf de linkerkant werd door Jorge Miramón licht aangeraakt, waarna Messi de bal op ietwat onorthodoxe wijze in één keer op de schoen nam en deze in de rechterhoek mikte: 0-1. Nog geen tien minuten later verdubbelde Barcelona de voordelige marge. Ousmane Dembélé, die de rol van Sergiño Dest en Sergi Roberto in het 3-5-2-systeem vervulde, werd aan de rechterkant van het strafschopgebied weggestuurd door Messi en uit diens pass tikte Pedri ter hoogte van de strafschopstip de 0-2 binnen. Daar kon Levante weinig tegenoverstellen, behoudens een schot van Enis Bardhi na een half uur spelen waar Marc-André ter Stegen enige moeite mee had.

Na rust keerde Ronald Araújo niet meer terug op het veld en maakte Sergi Roberto als een van de drie centrale verdedigers zijn opwachting. Al snel kwam een van de manco’s van Barcelona dit seizoen aan het licht: het zichzelf moeilijk maken ondanks een comfortabele voorsprong. Na 56 minuten spelen was Gonzalo Melero sterker, sneller en attenter dan Sergi Roberto en kopte hij van dichtbij de 1-2 binnen. Nog geen twee minuten later stond het zelfs 2-2 en wederom zag de defensie er weifelend uit. Het begon bij balverlies van Messi, waarna José Luis el Comandante Morales een één-twee met Roger aanging om Gerard Piqué van zich af te schudden en hij de bal heerlijk in de rechterhoek mikte.

Na ruim een uur spelen nam Barcelona toch weer de leiding. Een pass van Messi op Griezmann werd half door Miramón onderschept, waarna Dembélé uiteindelijk de bal hard in de linkerhoek joeg. Miramón claimde een overtreding van Griezmann, maar de VAR zag daar niets in. Levante was zeker niet van slag na de 2-3 en zette hoog druk om sneller in balbezit te komen. In de strijd ging De Jong over de schreef met een overtreding op Mickaël Malsa en zodoende moet hij zondag tegen Celta de Vigo een schorsing uitzitten. Dat was echter niet de grootste domper voor de Catalanen, die zeven minuten voor tijd namelijk de 3-3 om de oren kregen en daardoor nóg afhankelijker zijn van de concurrenten.

De twee minuten eerder voor Dembélé ingevallen Dest kon Toño aan de linkerkant niet afstoppen en na diens lage pass was Sergio León eerder bij de bal dan Piqué en eindigde de bal in de korte hoek achter Ter Stegen. Dat was de genadeklap voor Barcelona, dat niet meer in staat was om een misstap af te wenden. Het team van Koeman verzamelde in de laatste vier competitieduels slechts vijf schamele punten. Atlético Madrid speelt woensdagavond in eigen huis tegen nummer vijf Real Sociedad, terwijl Real Madrid een dag later een uitwedstrijd tegen middenmoter Granada wacht.