Buijs adviseert Frank de Boer: ‘Gekke Henkie als je dat laat liggen’

Zondag, 9 mei 2021 om 16:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:35

Danny Buijs heeft zich zeer positief uitgelaten over de terugkeer van Arjen Robben in de basiself. Na afloop van het gewonnen duel met FC Emmen (0-4) gaat de trainer van FC Groningen voor de camera van ESPN onder meer in op een mogelijke terugkeer van de 37-jarige aanvaller bij Oranje. Verder laat Buijs weten dat het ‘geweldig is om hem dichtbij mee te maken’, terwijl ook collega-trainer Dick Lukkien diep onder de indruk is.

“Als je ziet wat een niveau deze man heeft gehaald in zijn carrière…”, opent Buijs tegenover ESPN wanneer hij wordt gevraagd naar zijn mening over het optreden van Robben. “Aan het begin werd hij gekweld door blessures en misschien zijn we af en toe ook te snel begonnen met hem. Maar wij weten al langer wat hij teweeg kan brengen. Niet alleen voor de club, maar ook op het trainingsveld en naar de andere jongens. We zagen het (zijn toegevoegde waarde, red.) de laatste tijd al vaker omdat hij er steeds meer bij was. Dit is het eindresultaat.”

“Het is vooral heel mooi voor hemzelf”, vervolgt de oefenmeester. “Als je een jaar niet hebt gespeeld, zo'n stap maakt, tegenslag na tegenslag krijgt, mensen steeds weer ‘man van glas’ roepen en dan nu ziet hoe hij elke dag bezig is om wat aan de club terug te geven, ben ik blij dat hij deze beloning gekregen heeft. Zelfs als we partijtjes doen op de trainingen en hij maakt een goal, dan is het net een klein kind. Dat zegt ook iets over zijn betrokkenheid en over hoe het voetbal beleeft. Het is geweldig om van dichtbij mee te maken”, aldus Buijs.

"Dit is wat ik wilde", sprak een zichtbaar geëmotioneerde Robben zelf na afloop van het gewonnen duel. "Ik wilde de club helpen en je wilt voetballen. Als het dan mag en het lukt, dan ben ik heel blij, ja. Dat doet me veel”, aldus de aanvaller, die zelfs deelname aan het EK niet uitsluit mocht bondscoach Frank de Boer hem nodig hebben. "Dan kom ik", liet Robben de aanwezige pers weten. Buijs zou het De Boer zeker aanbevelen om Robben mee te nemen. “Daar zou ik geen seconde over hoeven nadenken. Een speler met zulke kwaliteiten in je kleedkamer, met zo'n karakter. Je zou gekke Henkie zijn als je dat laat lopen.”

Ook Lukkien komt na de wedstrijd woorden tekort om het spel van de vleugelaanvaller te beschrijven. Emmen speelde benedenmaats, maar dat komt volgens de trainer ook voor een groot deel door de aanwezigheid van Robben. “Je zag aan alles hoeveel vertrouwen dat hen gaf. Tegelijk zag je bij ons iets van: oh jee, we spelen tegen Arjen Robben. Hij was in alles zo goed. In het herkennen van momenten, in het neerzetten van de ploeg, aan de bal. We kregen er gewoon geen druk op”, besluit Lukkien.