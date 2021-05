Ziyech en Alonso stellen kampioensfeest van Manchester City uit

Zaterdag, 8 mei 2021 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:16

Manchester City is er zaterdag niet in geslaagd het landskampioenschap op te eisen. De ploeg van Josep Guardiola kwam tegen Chelsea op voorsprong dankzij Raheem Sterling, maar verzuimde die te vergroten door een mislukte panenka van Sergio Agüero. Na rust zorgde Hakim Ziyech voor de gelijkmaker en in blessuretijd maakte Marcos Alonso het af: 1-2. Chelsea stijgt door de belangrijke driepunter naar de derde plek, terwijl City dertien punten voorsprong behoudt op Manchester United.

Guardiola besloot zijn elftal volledig om te gooien en op liefst negen plekken te wijzigen ten opzichte van de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst). Zo was er een basisplaats voor Nathan Aké in de driemansdefensie, terwijl er met Raheem Sterling, Sergio Agüero en Gabriel Jesus drie pure aanvallers op het veld stonden. Aan de zijde van Chelsea voerde Tuchel vijf wijzigingen in vergelijking met het duel met Real Madrid (2-0 zege). Dat betekende goed nieuws voor Hakim Ziyech, die met Christian Pulisic achter diepe spits Timo Werner stond opgesteld.

Het duurde een tijd voordat de wedstrijd op gang kwam. Beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd en kwamen moeizaam tot kansen. Rodri probeerde het namens City met een schot dat op het laatste moment werd geblokt door César Azpilicueta, terwijl een buitenspeldoelpunt van Werner werd afgekeurd. Sterling werd gevaarlijk in een snelle tegenaanval van the Citizens, maar zag zijn schot gepakt worden door Édouard Mendy.

Boem! Hakim Ziyech scoort tegen Manchester City! ? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 8 mei 2021

Een dieptebal op Gabriel Jesus leidde een minuut voor rust de openingstreffer in voor City. De Braziliaan won het duel van Andreas Christensen en legde breed op Agüero. Die nam de bal vrij voor het doel slecht aan en had geluk dat de inlopende Sterling alsnog kon binnenschieten: 1-0. In de blessuretijd van de eerste helft volgde een penalty voor de thuisploeg, nadat Sterling op de hakken werd getikt door Billy Gilmour. Agüero produceerde een slappe panenka, die door Mendy simpel kon worden gevangen.

Zo bleef Chelsea in leven en konden de Londenaren na rust op zoek naar de gelijkmaker. Dat lukte toen Ziyech de bal in de 63ste minuut op het middenveld onderschepte bij Rodri. Azpilicueta bracht de bal vanaf rechts terug bij Ziyech, die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot: 1-1. Werner kwam vlak daarna een teenlengte tekort voor voorzet van Reece James en zag even later opnieuw een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Dat lot overkwam in de slotfase ook Chelsea-invaller Callum Hudson-Odoi.

In de slotfase ging City op jacht naar de winnende treffer. Sterling dacht aan de overzijde te ontsnappen, maar werd afgestopt door een schitterende sliding van Kurt Zouma. Phil Foden tikte voorlangs uit een lage voorzet van Ílkay Gündogan. Sterling wilde een strafschop vanwege een vermeende duw in de rug van Zouma, maar kreeg niks. In blessuretijd wist Chelsea alsnog te winnen, toen Marcos Alonso met enig fortuin een lage voorzet van Werner binnen tikte: 1-2.