Mount zet Kroos op zijn plek: ‘Real zou juist wakker moeten liggen van ons’

Donderdag, 6 mei 2021 om 08:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:56

Mason Mount kon het woensdagavond na het bereiken van de finale van de Champions League niet laten om Toni Kroos van repliek te dienen. De middenvelder van Real Madrid zei voorafgaand aan de tweede ontmoeting met Chelsea dat hij nog nooit wakker had gelegen van een bepaalde tegenstander of speler. Voor de voormalig speler van Vitesse reden om Kroos aan zijn uitspraak te herinneren na de eliminatie van Real in het miljardenbal.

Kroos deed de uitspraak in aanloop naar de clash op Stamford Bridge. "In mijn vijftien jaar als voetballer heb ik nog nooit ergens wakker van gelegen", aldus de Duitser in Spaanse dienst. "Chelsea heeft in Madrid laten zien dat ze echt als een elftal kunnen functioneren. Ze hebben een Duitse coach (Thomas Tuchel, red.), dus dat verbaast me niks. Ze verdedigen goed en beschikken over snelheid voorin, dat zijn hun belangrijkste kwaliteiten." Mount kon het niet nalaten om de woorden van Kroos in herinnering te brengen na de 2-0 zege van Chelsea, zonder daarbij specifiek de naam van de Real-speler te noemen.

"Ik hoorde één van hun spelers zeggen dat hij nog niet wakker had gelegen van een tegenstander. Maar Real zou juist wakker moeten liggen van ons", zei Mount in gesprek met CBS Sports. "We werken als team zó hard, we verdedigen echt met ons leven. We hebben tegen Real nauwelijks kansen weggegeven. Er staat een degelijk elftal en dat moeten we zien vast te houden", geeft de spelmaker van Chelsea, verantwoordelijk voor de bevrijdende 2-0 in de 85ste minuut, mee aan zijn ploeggenoten. Michael Owen was in de studio van BT Sport lovend over de uitblinkende Mount.

"Ik denk dat Mason Mount, en dat geldt ook voor Phil Foden, kan uitgroeien tot één van de beste spelers ter wereld", zei de oud-aanvaller in zijn rol als analist. "Dat is echt mogelijk gewoon. Het is geweldig om hun ontwikkeling van dichtbij mee te maken." Collega-analist Rio Ferdinand was het eens met de lofzang van Owen op Mount en Foden en de voormalig verdediger van Manchester United denkt dat de Engelse bondscoach Gareth Southgate goud in handen heeft in aanloop naar het EK van deze zomer.

Volgens Tuchel boekte Chelsea een dikverdiende overwinning op Real in eigen huis. "De eerste helft echter was lastig. Zij hadden vaak de bal en wisten ons pijn te doen", zo klonk het in een onderhoud met BT Sport. "Wij waren desondanks gevaarlijk in de counter en onze drive om te verdedigen verdween gelukkig nooit. In de tweede helft was de verdedigende structuur zelfs nóg beter. Het was een geweldige prestatie van mijn spelers en we hadden het al veel eerder kunnen afmaken. Dit is echter niet het moment om kritisch te zijn. De prestatie is waanzinnig en het team verdient dan ook alle lof", aldus de dolgelukkige Tuchel.

Casemiro baalde van het feit dat Real niets wist te doen met het overwicht in de eerste helft in West-Londen. "In de eerste 25 minuten waren we beter", zei de middenvelder na afloop tegen Movistar. De Braziliaan kan niet verklaren waarom Real daarna niet meer bij machte was om Chelsea te bedwingen. "Zij werden steeds beter en er ontstonden ook grote kansen. We zijn natuurlijk teleurgesteld, vooral omdat dit een heel belangrijke wedstrijd was. Maar Chelsea wa nou eenmaal de betere ploeg." Ondanks de uitschakeling is er bij Casemiro ook trots. "We hebben laten zien hoe knap onze eerdere prestaties in de Champions League waren. Het is niet makkelijk om dit toernooi te winnen." Real veroverde de belangrijkste Europese prijs viermaal tussen 2014 en 2018.

Zinédine Zidane deelde de mening van Casemiro dat Chelsea de finaleplaats verdient. "Ik kan alleen maar trots zijn op mijn spelers", liet de verliezende coach optekenen in de Spaanse media. "We hebben alles gegeven en zijn ook ver gekomen dit jaar, maar Chelsea heeft echt een geweldige prestatie geleverd vanavond. We zijn niet blij, logisch ook na een nederlaag in de halve finale in de Champions League. Het is moeilijk om te accepteren, maar morgen staan we er gewoon weer", zo besloot Zidane, die met zijn ploeg zondag de titelstrijd in LaLiga hervat met een thuisduel met Sevilla.