‘UEFA wil vier Super League-clubs twee jaar verbannen van Europees voetbal’

Woensdag, 5 mei 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Real Madrid, Barcelona, AC Milan en Juventus worden door de UEFA mogelijk voor twee jaar verbannen van Europees voetbal, zo meldt ESPN woensdagavond. De vier grootmachten hangt een disciplinaire straf boven het hoofd vanwege hun betrokkenheid bij de Super League. De vier clubs hebben formeel nog altijd geen afstand genomen van de elitecompetitie.

De UEFA is sinds tien dagen in gesprek met de twaalf oprichters van de Super League. De Europese voetbalbond wil zekerheid dat de inmiddels ontmantelde supercompetitie er ook in de toekomst niet komt. Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur hebben die toezegging inmiddels gedaan en ook Internazionale zou dicht bij een overeenkomst zijn met de UEFA.

De vier clubs die nog altijd onderdeel uitmaken van de Super League hangt dus een straf boven het hoofd. Het zou kunnen betekenen dat Real Madrid, Barcelona, AC Milan en Juventus twee seizoenen niet mogen uitkomen in de Champions League of Europa League. De vier grootmachten denken echter sterk te staan omdat ze in de documenten die zijn aangeleverd de UEFA en FIFA gevraagd hebben om toestemming voor oprichting van de Super League.

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, liet eerder weten dat per club bekeken zal worden wat de strafmaat wordt. "Er is een duidelijk verschil tussen de Engelse clubs en de andere zes clubs", aldus de Sloveen. "De Engelsen gaven hun fout toe en trokken zich als eerste terug. Voor mij zijn er drie groepen: de zes Engelse clubs, de drie die zich daarna terugtrokken (Atlético, AC Milan en Inter, red.) en de andere clubs die nog denken dat de aarde plat is en de Super League nog steeds bestaat (Juventus, Barcelona en Real Madrid, red.). En er gaat een groot verschil tussen die drie groepen, maar iedereen zal verantwoordelijk worden gehouden."