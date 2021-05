Mourinho krijgt doorbetaald door Tottenham en doet beroep op Decreto Crescita

Dinsdag, 4 mei 2021 om 20:37 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur betaalt een gedeelte van het salaris van José Mourinho in diens eerste seizoen bij AS Roma, zo meldt Sky Italia dinsdagavond. De oefenmeester gaat daardoor evenveel verdienen als hij in Londen deed. De compensatie lijkt onderdeel van de ontslagvergoeding waar Mourinho recht op heeft na zijn vertrek bij Tottenham, vorige maand.

Mourinho gaat zich voor drie seizoenen verbinden aan Roma, zo bevestigde de Serie A-club dinsdag. Volgens Sky Italia is hij akkoord gegaan met een jaarsalaris van zeven miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan hij verdiende in Engeland. Volgens de eerste berichtgeving streek hij jaarlijks circa 16 miljoen euro op in Londen, maar de Daily Mail noemde dat bedrag vorige maand 'overdreven' en stelde dat zijn salaris dichter bij de 11,6 miljoen euro lag. In ieder geval zal Tottenham het verschil betalen, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op financieel gebied is er nog meer goed nieuws voor Mourinho. Hij kan een beroep doen op de Decreto Crescita, ook wel bekend als het 'groeidecreet'. Dat decreet uit 2019 houdt in dat buitenlandse werknemers die de afgelopen drie jaar niet in Italië hebben gewoond en daar nu voor minstens twee jaar gaan wonen, een korting van vijftig procent krijgen op hun belastingen. Dankzij hetzelfde decreet hoeft hij bovendien 'slechts' een ton aan belasting te betalen over zijn inkomsten die uit het buitenland komen, zoals sponsordeals.

Mourinho beleefde eerder in Italië één van zijn meest succesvolle periodes als trainer. Met Internazionale veroverde de Portugees de landstitel (tweemaal), de Coppa Italia en als absoluut hoogtepunt de Champions League in 2010. In 2009 werd hij als coach van Inter uitgeroepen tot Wereldclubtrainer van het Jaar. Mourinho werd op maandag 19 april op straat gezet door Tottenham Hotspur, na een dienstverband van bijna anderhalf jaar.