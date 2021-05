De Boer: ‘Hij had meer uit zijn talent kunnen halen, maar het is zijn carrière’

Maandag, 3 mei 2021 om 19:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:30

Frank de Boer ziet Oostenrijk als een sterke tegenstander op het zomerse EK. Het Nederlands elftal treedt op 17 juni in de tweede groepswedstrijd aan tegen de ploeg van bondscoach Franco Foda en maandag blikt De Boer op een online persconferentie alvast vooruit op de ontmoeting. In gesprek met de Oostenrijkse pers geeft hij aan dat Oranje 'heel scherp' zal moeten zijn om een resultaat te halen tegen het land van onder meer David Alaba.

"Oostenrijk heeft het verdiend om naar het EK te gaan. Het is een goede ploeg. Bijna de hele selectie speelt in de Bundesliga, een heel goede competitie", geeft De Boer aan. De keuzeheer van Oranje wil dan ook niet te zwaar tillen aan de enigszins teleurstellende start van Oostenrijk in de WK-kwalificatiereeks. Het team van Foda begon met een 2-2 remise bij Schotland, won daarna met 'slechts' 3-1 van de Faeröer en ging met 0-4 onderuit tegen Denemarken. Oostenrijk staat op de vierde plek in Groep F en moet in de top twee eindigen om naar het WK 2022 te kunnen.

"De meest recente uitslagen zijn niet zo goed, maar het is een sterke ploeg die in verschillende systemen kan spelen", zegt De Boer over Oostenrijk. "We moeten erg scherp zijn als we een goed resultaat willen boeken." Volgens De Boer beschikt Oostenrijk over een sterk collectief, maar desgevraagd licht hij wel één speler uit: Marko Arnautovic. De voormalig aanvaller van onder meer FC Twente speelt sinds 2019 voor Shanghai Port, het vroegere Shanghai SIPG. “Hij is een fantastische speler, maar ook iemand met ups en downs”, weet De Boer.

De Boer denkt dat Arnautovic gelijkenissen vertoont met Zlatan Ibrahimovic. "Arnautovic is ook snel, lang, snel, heeft een goede techniek en kan makkelijk scoren. Maar dan denk je: waarom laat je dit niet iedere wedstrijd zien? Hij had meer uit zijn talent kunnen halen, maar het is zijn carrière. Als hij er blij mee is, dan is het goed”, concludeert De Boer, die Frankrijk, België, Spanje, Duitsland, Portugal, Engeland en Italië noemt als favorieten op het naderende EK. "Maar wij zitten daar dicht op. Als we in vorm zijn, kunnen we iedereen verslaan."