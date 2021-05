Bas Dost en Noa Lang redden Club Brugge in Belgische topper

Club Brugge heeft zondagavond punten gemorst in de eerste wedstrijd van de play-offs om het kampioenschap in België. In de topper tegen RSC Anderlecht waren Noa Lang en Bas Dost trefzeker, al konden zij puntenverlies niet voorkomen: 2-2. Aan de stand op de uitgedunde ranglijst komt er overigens geen verandering: Club blijft eerste met 38 punten, terwijl Anderlecht (30) blijft steken op de derde positie; KRC Genk staat met 31 punten derde en Royal Antwerp FC (30) bezet de vierde en laatste positie.

Bij Blauwzwart startten er vier Nederlanders in de basis, terwijl er bij Anderlecht een opvallende Nederlandse debutant onder de lat stond: de achttienjarige Bart Verbruggen. De bij NAC Breda opgeleide sluitpost kreeg van trainer Vincent Kompany de voorkeur boven doelman Timon Wellenreuther. De teams begonnen terughoudend aan de topper, waarin Lang de eerste kans van de wedstrijd noteerde. Hij stelde Verbruggen met een afstandsschot op de proef maar de debutant reageerde alert. Hoewel Club in het eerste bedrijf wel enkele mogelijkheden de score te openen, ging men met een 0-0 tussenstand de rust in.

Vier minuten na de pauze was het wel raak. Hans Vanaken stond aan de basis van een counter en bediende Dost met een steekpass. De spits bewaarde het overzicht en zorgde ervoor dat Lang eenvoudig kon afwerken: 1-0. Stefano Denswil kwam ruim zeven minuten later in de gelegenheid de 2-0 aan te tekenen, maar de linksback kopte op de paal. Na ruim een uur spelen kwam Anderlecht langszij. Invaller Jacob Bruun Larsen bezorgde een steekbal bij Lukas Nmecha, die doelman Simon Mignolet het nakijken gaf met een van richting veranderd schot: 1-1. Vijf minuten voor het eindsignaal dacht de ploeg van trainer Kompany zelfs de winnende te maken.

Het was Larsen die mocht aanleggen vanuit een vrije trap en de bal in de hoek plaatste: 1-2. Toch slaagde Club er nog in een punt uit het vuur te slepen. Ruud Vormer gaf de bal aan Dost, die met een bekeken schuiver de 2-2 eindstand op het scorebord zette. Tahith Chong was uiteindelijk de enige Nederlander die geen speelminuten maakte in de kraker.