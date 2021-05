Bozenik krijgt kans bij Feyenoord door schorsing van Berghuis

Zondag, 2 mei 2021 om 11:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Dick Advocaat heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor het uitduel met ADO Den Haag van zondagmiddag. Aanvoerder Steven Berghuis ontbreekt wegens een schorsing, waardoor Robert Bozenik een kans krijgt in de voorhoede. Advocaat kiest verder voor de vertrouwde gezichten bij Feyenoord, dat om 12.15 uur aftrapt in De Kuip.

De andere wijziging bij de uitclub is de basisplaats voor Leroy Fer, waardoor Mark Diemers, die vorige week tegen Vitesse (0-0) nog aan de aftrap verscheen, genoegen moet nemen met een rol als reserve. Fer wordt op het middenveld van Feyenoord geassisteerd door Jens Toornstra en Kökçu. Bozenik krijgt in de aanvalslinie van de Rotterdamse club hulp van Luis Sinisterra en Bryan Linssen.

Advocaat geeft Bijlow opnieuw het vertrouwen onder de lat bij Feyenoord, met voor de doelman Geertruida, Botteghin, Senesi en Malacia. De Feyenoord-coach kan in aanvallend opzicht kiezen voor Nicolai Jörgensen en Lucas Pratto, die op de bank beginnen. Ook Uros Spajic, Ridgeciano Haps en João Carlos Teixeira mogen hopen op een invalbeurt in Den Haag.

Hekkensluiter ADO zou zondagmiddag bij een nederlaag tegen Feyenoord al kunnen degraderen. Dat is alleen het geval als nummer zestien FC Emmen later op de zondag weet te winnen van koploper Ajax. Met vier wedstrijden nog te gaan in de Eredivisie is het verschil momenteel acht punten (24 om 16.) Eerder dit seizoen wist Feyenoord in de eigen Kuip met 4-2 te winnen van ADO, met doelpunten van Geertruida, Senesi (schitterende omhaal), Berghuis en Luciano Narsingh.

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl; Van Ewijk, Zuiverloon, Pinas, Kemper; De Boer, El Khayati, Goossens; Adekanye, Arweiler, Besuijen

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçu; Sinisterra, Bozenik, en Linssen.