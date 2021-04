Van Halst countert Mulder na bewering over Brobbey: ‘Ach, hou toch op man’

Vrijdag, 30 april 2021 om 23:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:32

De vaste deelnemers van de online voetbaltalkshow Paniekvoetbal vragen zich af hoe Brian Brobbey nu aankijkt tegen zijn naderende transfer richting RB Leipzig, daar Julian Nagelsmann bij Bayern München heeft aangetekend deze week. De aanvaller van Ajax keek erg uit naar de samenwerking met Nagelsmann in Leipzig, al zet Jack van Gelder vraagtekens bij de uitspraken van Brobbey daaromtrent.

"Als iemand zich genaaid zal voelen, dan is dat Brobbey wel", zo stelt Jan van Halst bij Ziggo Sport. "Die heeft natuurlijk wekenlang gesprekken gevoerd met Nagelsmann en die technisch directeur. En dat was geen telefoongesprekje, die zijn echt langsgeweest met kopjes koffie en tompoucen erbij. En ze hebben een heel driejarenplan gepresenteerd. En die krijgt opeens een berichtje op zijn telefoon van: 'Ohja, wij zijn weg'. Dat is ook lekker zeg", aldus de oud-speler van onder meer Ajax. Youri Mulder roept Brobbey op om actie te ondernemen, al zegt hij dat wel enigszins met een kwinkslag.

"Eigenlijk zou je, als je daar niks van af hebt geweten, want hij zei ook: 'Ik ga naar die club, want die trainer is zo goed'. Eigenlijk zou je moeten zeggen van: 'Hier hebben jullie je miljoenen terug en je contract en ik kom niet, zoek het maar uit'." Van Gelder haakt in met een kritische kanttekening in de richting van Brobbey. "Die jongen heeft twaalf keer een bal geraakt op het hoogste niveau, met alle respect. En ik zie ook nog wel veel toekomst in die jongen, meer dan ik een tijd geleden in hem zag. Maar hij steekt twaalf miljoen in zijn tas en die gaat lekker lullen over welke trainer er komt, doe mij een lol."

"Ik zeg ook dat hij dat eigenlijk zou moeten doen", zo antwoordt Mulder gelijk. "Om maar te zeggen dat het eigenlijk belachelijk is wat er daar gebeurt. Ik denk dat hij het gewoon geweten heeft (dat Nagelsmann zou vertrekken, red.)." Van Halst is het daar volstrekt niet mee eens: "Ach hou toch op man, tuurlijk niet." Mulder vervolgt daarna zijn analyse over Brobbey: "Ja tuurlijk, zo'n coach zegt dan: 'Het kan zijn dat ik hier volgend jaar niet meer ben'." Van Gelder denkt niet dat het zo gegaan is. "Toen speelde het nog niet met Hansi Flick, toen had Flick nog niet gezegd dat hij weg zou gaan."