Zaakwaarnemer Veerman: ‘Weet bij God niet waar Valentijn dat vandaan haalt’

Vrijdag, 30 april 2021 om 19:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:58

Nikkie Bruinenberg heeft de uitspraken van Valentijn Driessen over Joey Veerman met verbazing aangehoord. De chef voetbal van De Telegraaf verklaarde vrijdag namelijk dat de middenvelder van sc Heerenveen wegens heimwee nog niet in actie is gekomen voor Jong Oranje. Hierdoor kan de begeerde Veerman maar beter in Nederland blijven, zo oordeelde Driessen in zijn analyse. Volgens Bruinenberg, verbonden aan makelaarskantoor Muy Manero, klopt er niets van dat zijn cliënt met heimwee kampt.

"Volgens Valentijn Driessen zou het heimwee zijn. Ik weet bij God niet waar Valentijn dat vandaan haalt", laat Bruinenberg vrijdag weten in een reactie aan Voetbalzone. "Ik denk dat hij zijn bronnen beter moet checken dan dat hij heeft gedaan blijkbaar. Want dit is natuurlijk de allergrootste onzin die er is. Joey zou dan ook niet met Heerenveen op trainingskamp kunnen, wat hij gewoon doet. Het is sowieso een raar verhaal. Maar laat even duidelijk zijn dat dat dus niet het geval is. Wij hebben natuurlijk een paar maanden geleden een statement naar buiten gebracht, samen met Joey, waarin duidelijk wordt aangegeven dat Joey de tijd die voor interlandvoetbal wordt gebruikt wil gebruiken voor privéredenen."

"Ik snap ook niet zo goed waarom privé niet gewoon privé kan blijven en dat dat niet gewoon gerespecteerd kan worden", vervolgt Bruinenberg zijn uitleg. "Maar dat is gewoon het geval. Er is absoluut geen sprake van heimwee of iets dergelijks. De reden is privé en die willen we ook privé houden", zo besluit de zaakwaarnemer van Veerman. Driessen deed de betreffende uitspraken vrijdagmiddag in een video-item van De Telegraaf.

"Ik kan me voorstellen dat Veerman een interessante speler voor PSV is. Joey Veerman moet gewoon in Nederland blijven”, zo opende Driessen. Veerman behoorde voorlopig nog niet tot de selectie van Jong Oranje, naar eigen zeggen omdat hij ‘vanwege privéredenen zijn tijd in interlandperiodes anders wilde besteden’. “Hij heeft nogal snel last van heimwee. Dat is een van de redenen waarom hij nooit wordt geselecteerd voor Jong Oranje."

"Hij heeft een keer bedankt voor Jong Oranje. Daarna hoefden ze hem ook niet te selecteren, want hij had andere dingen aan zijn hoofd tijdens de interlandweken. Nee, dit is het verhaal dat erachter speelt natuurlijk. Dus PSV zou voor hem een geweldige uitdaging zijn, om te kijken of hij dan ook dat niveau kan aantikken", zo besluit Driessen.