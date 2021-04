Valentijn Driessen onthult waarom Joey Veerman bedankte voor Jong Oranje

Vrijdag, 30 april 2021 om 16:55 • Laatste update: 18:09

PSV-trainer Roger Schmidt bekende vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen dat hij gecharmeerd is van Joey Veerman. De 22-jarige middenvelder van Heerenveen werd eerder deze week gelinkt aan de Eindhovenaren, terwijl ook Atalanta, Rangers en Stade Reims in de markt zouden zijn. Valentijn Driessen stelt dat Veerman het best in Nederland kan blijven, ook omdat hij volgens de chef voetbal van De Telegraaf ‘snel last heeft van heimwee’.

“Ik kan me voorstellen dat Veerman een interessante speler voor PSV is. Joey Veerman moet gewoon in Nederland blijven”, zo begint Driessen in een video-item van De Telegraaf. Veerman behoorde voorlopig nog niet tot de selectie van Jong Oranje, naar eigen zeggen omdat hij ‘vanwege privéredenen zijn tijd in interlandperiodes anders wilde besteden’. “Hij heeft nogal snel last van heimwee. Dat is een van de redenen waarom hij nooit wordt geselecteerd voor Jong Oranje.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij heeft een keer bedankt voor Jong Oranje. Daarna hoefden ze hem ook niet te selecteren, want hij had andere dingen aan zijn hoofd tijdens de interlandweken. Nee, dit is het verhaal dat erachter speelt natuurlijk. Dus PSV zou voor hem een geweldige uitdaging zijn, om te kijken of hij dan ook dat niveau kan aantikken”, gaat Driessen verder. Hij denkt niet dat PSV volgend seizoen een overschot aan middenvelders heeft. “Mo Ihattaren gaat toch weg. Overigens is Ihattaren verdedigend beter dan Veerman. Dat kan ik hem wel vertellen. Ik heb wat staatjes gezien en dan valt het best tegen hoeveel meters Veerman maakt.”

Schmidt beloofde vrijdag overigens nog minimaal een jaar te blijven, ondanks dat zijn naam de laatste weken geregeld gelinkt wordt aan een terugkeer naar de Bundesliga. Driessen snapt wel dat de Duitse oefenmeester bij PSV blijft. “PSV is in principe een geweldige club. Er komt een financiële injectie. De uitdaging van de Champions League ligt er. Of je dat haalt, moet je afwachten. Maar daarom is het een uitdaging om dat te halen. Misschien krijgen we dan de goede Roger Schmidt te zien.”