Fabrizio Romano: Erik ten Hag heeft Tottenham Hotspur niet afgewezen

Vrijdag, 30 april 2021 om 12:31 • Chris Meijer • Laatste update: 13:01

Erik ten Hag heeft weliswaar zijn contract bij Ajax verlengd, maar dat betekent niet dat hij Tottenham Hotspur heeft afgewezen. Transferexpert Fabrizio Romano weet te melden dat de clubleiding van the Spurs ‘een stap terug’ heeft gezet nadat er in de afgelopen 48 uur met Ten Hag gesproken werd en duidelijk werd dat Ajax de optie in het tot medio 2022 lopende contract van de oefenmeester zou gaan lichten. Er is eerder overigens nooit iets gemeld over een optie in het contract van Ten Hag bij Ajax.

Romano wist afgelopen week nog te melden dat Ten Hag open zou staan voor een nieuwe uitdaging. De transferexpert bestempelde de oefenmeester van Ajax als ‘één van de kandidaten’ bij Tottenham Hotspur, dat zoekt naar een definitieve opvolger voor de ontslagen José Mourinho. Daarover zouden beide partijen na het binnenhalen van de landstitel door Ajax over in gesprek gaan, maar afgaande op de berichtgeving van Romano heeft dit onderhoud reeds plaatsgevonden.

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag blijft bij Ajax: 'We willen topclubs in Europa ergeren’ Meer videos

Tottenham en Ten Hag zouden in de afgelopen 48 uur met elkaar gesproken hebben en in dat gesprek werd duidelijk dat Ajax van plan was om de optie in het contract van de oefenmeester te activeren, waardoor zijn verbintenis verlengd zou worden tot medio 2023. Tottenham heeft volgens Romano een 'stap terug gedaan' na de 'niet positief' verlopen ontmoeting met Ten Hag en zal spoedig met andere kandidaten in gesprek gaan. De transferexpert benadrukt tegelijkertijd dat Ten Hag the Spurs niet heeft afgewezen, iets dat zijn contractverlenging bij Ajax misschien doet vermoeden. Ajax maakte melding van ‘een nieuwe overeenkomst die ingaat per 1 juli 2021 en een looptijd heeft tot en met 30 juni 2023’.

“Er zijn zeker een paar clubs heel serieus geweest", sprak Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. "Maar ik denk dat het voor Erik heel belangrijk is de mensen met wie hij werkt. En ook dat hij de mogelijkheden en de rek in het elftal nog ziet. Anders moet je er niet aan beginnen. Je moet kijken wat hij gepresteerd heeft het afgelopen jaar, dat is enorm goed geweest. Echt bijzonder. Dit jaar de dubbel. Volgens mij zijn er slechts enkele trainers die drie keer de dubbel hebben gewonnen. Het is een mooie uitdaging om dat te evenaren."

“Ik ben altijd bezig daar waar ik ben. En dat is bij Ajax”, zo reageerde Ten Hag op zijn contractverlenging bij Ajax. “Daar zit ik met heel mijn hoofd en mijn hart in. Dat is wat telt. Je weet hoe de geruchtenmolen is. Het geeft aan dat we bij Ajax goed bezig zijn. Dan komen spelers in de belangstelling, maar ook trainers. Want wij halen successen en dat gebeurt op een bepaalde manier. De uitstraling is goed en daar krijg je credits voor, in Nederland en in het buitenland." De volgende stap voor Ajax is om in Europees verband nog meer te laten zien. "Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax weer op de kaart en daar krijgen we de erkenning voor, maar we willen nog meer. We willen nog hoger. We willen topclubs in Europa ergeren."