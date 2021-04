Ajax, Feyenoord en Vitesse maken interesse kenbaar in Jay Gorter

Maandag, 26 april 2021 om 21:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Ajax, Feyenoord en Vitesse hebben hun interesse kenbaar gemaakt in Jay Gorter, zo meldt De Gelderlander. De twintigjarige doelman van Go Ahead Eagles heeft in zijn eerste seizoen als basisspeler op het hoogste niveau een uitstekende indruk achter gelaten en kan voor 750.000 euro overgenomen worden.

Bij Vitesse is Gorter in beeld als mogelijke opvolger van Remko Pasveer, die transfervrij naar Ajax verkast. De 37-jarige goalie kreeg in Arnhem slechts een eenjarig contract aangeboden en besloot vervolgens om in de Johan Cruijff ArenA te tekenen, waar een tweejarige verbintenis klaarlag. Gorter ligt tot medio 2024 vast bij Go Ahead Eagles.

Gorter speelde in de jeugd van Ajax en AZ en verkaste in 2018 naar Go Ahead Eagles. Na een jaar bij de jeugdafdeling werd de goalie overgeheveld naar het eerste elftal, waarvoor hij op 29 oktober 2019 debuteerde in de TOTO KNVB Beker tegen Almere City. Sinds afgelopen zomer is Gorter de onbetwiste nummer één onder de lat bij Go Ahead. De talentvolle keeper hield dit seizoen 24 keer de nul in de Keuken Kampioen Divisie en verbrak daarmee het record van Tonnie van Leeuwen, die vijftig jaar geleden tot 23 duels zonder tegendoelpunt kwam. Gorter miste dit seizoen slechts één competitiewedstrijd, dat was vanwege het coronavirus.

Voetbalzone sprak in februari uitgebreid met Gorter, die onder meer vertelde over zijn ambities. "Natuurlijk droom ik van de Champions League, maar met welke club maakt me niet uit. Ik wil gewoon het maximale eruit halen en zie wel hoe het loopt. Kijk bijvoorbeeld naar Marten de Roon. Hij zal vroeger heus niet gezegd hebben dat Atalanta zijn droomclub was, maar hij maakt er wel zijn droomavontuur van. Op die manier hoop ik vanuit deze prachtige club ook mijn eigen pad te vinden."