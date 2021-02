Potentiële Oranje-doelman noemt opmerkelijk voorbeeld: ‘Kijk naar De Roon’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jay Gorter, die door zijn verrichtingen bij Go Ahead Eagles wordt genoemd bij diverse Eredivisie-clubs en mag dromen van Jong Oranje.

Als de telefoon bij Gorter over gaat, heeft hij net zijn yogamatje opgerold. Door de sneeuw van afgelopen week kon hij niet op de club trainen, dus koos trainer Kees van Wonderen voor een Zoommeeting. “Daar zaten we dan allemaal in onze eigen woonkamers te stretchen en de beentjes te trainen”, grijnst de 1.90 meter lange doelman. “Best leuk voor een keertje.” Door zijn lange nasleep van het coronavirus kan hij de extra oefeningen sowieso goed gebruiken en ergens is hij ook wel blij dat hij niet op het ijskoude veld hoeft te duiken. “Nee, mij zie je niet zomaar door de sneeuw rollen, haha. Ik ben een echte mooiweervoetballer.”

Door die opmerking zou je denken dat het in Deventer en omstreken elke dag minimaal 25 graden met een strakblauwe lucht is, want Gorter presteert uitstekend. Hij hield dit seizoen al zestien keer zijn doel schoon, waardoor hij een clubrecord heeft overgenomen van Remko Pasveer. De huidige eerste doelman van Vitesse kwam in seizoen 2009/10 tot 15 clean-sheets en had daar bovendien 36 wedstrijden voor nodig. Gorter evenaarde hem in 23 wedstrijden en benutte de eerste de beste kans om alleen recordhouder te worden. “Ik heb nu nog veertien duels te gaan, dus ik hoop het wel een stukje scherper weg te zetten”, aldus de sluitpost. “Ik ga er nog zoveel mogelijk bij lepelen.”

Of hij een concreet aantal durft te noemen? Geen probleem. Gorter rekent erop in minimaal de helft van de resterende wedstrijden de nul te houden, dus zijn fans mogen 22 of 23 clean-sheets van hem verwachten in het reguliere seizoen. “Zo hoog durf ik wel in te zetten, ja. Het kan best zijn dat we over drie maanden weer bellen als ik er maar 18 of 19 heb, maar ik ga er gewoon voor. Alleen maar mooi als het wel lukt”, vindt de jonge doelman. Nooit tevreden zijn met wat je hebt noemt hij dan ook zijn grootste geheim als sportman. “Ik wil er dus voor zorgen dat ik het record zo scherp zet dat het nog steeds staat als ik ooit oud en verrimpeld op een stoeltje zit.”

Tegen die tijd hoopt hij uiteraard terug te kijken op een imposante loopbaan vol prijzen en de eerste trofee is alvast binnen. “Ik ben inderdaad uitgeroepen tot beste keeper van de tweede periode”, knikt Gorter trots. De prijs staat pontificaal op zijn eettafel, zodat iedere bezoeker hem bij binnenkomst direct ziet. “Ernaast liggen nog wat clubtijdschriften waar ik op de cover sta, dus je kunt er niet omheen, haha. Wat dat betreft is het dus heel jammer dat ik nu niet veel bezoek mag ontvangen, maar ik zie het zelf in ieder geval elke dag staan.” Dat is ook belangrijk, vindt Gorter. Hij haalt er extra motivatie uit.

Daarnaast heeft de prijs ook een grote emotionele waarde voor de keeper, die in de eerste periode nog nipt tweede werd achter NAC Breda-sluitpost Nick Olij. “Toen was ik er al dichtbij en nu heb ik dik gewonnen, dus dat voelt echt als een kroon op mijn eerste seizoenshelft. Het had niet op een beter moment kunnen komen, want het was een zeer lastige periode voor mij en mijn familie.” In korte tijd overleden twee familieleden van de twintigjarige Gorter aan corona. “Die prijs pakte ik dus echt voor hun. Dat gaf een heel fijn gevoel en een boost om hard te blijven werken, want ik heb het virus zelf ook zwaar te pakken gehad.”

Gorter lag begin januari een week lang op bed met hoge koorts en overgeefklachten. Hij verloor meer dan 4,5 kilo spiermassa en hikt naar eigen zeggen nog altijd aan tegen bepaalde conditieprikkels. Toch stond hij drie dagen na zijn negatieve test alweer onder de lat tegen TOP Oss. “We hadden simpelweg geen andere opties, omdat bijna de hele ploeg werd getroffen. Inmiddels gaat het gelukkig steeds beter met me, al zit ik wel in een swing omdat ik aan de ene kant spiermassa erbij probeer te trainen en aan de andere kant daardoor extra vermoeid raak”, legt Gorter uit.

Ook deze poging is niet voldoende om Gorter te passeren.

Toch mag hij dat absoluut niet aanwenden als excuus voor een eventuele mindere prestatie. “Nee, dat krijg ik gelijk te horen van mijn opa’s”, glimlacht de jonge sluitpost. Zij zijn wat hem betreft met recht zijn grootste fans én zijn grootste criticasters. “Ik kan bij wijze van spreken een negen verdienen voor mijn optreden en dan toch altijd te horen krijgen waarom het geen tien is, haha.” Zijn beide grootvaders zijn vlak na de tweede wereldoorlog allebei zelf doelman geweest op het hoogste amateurniveau en volgen de verrichtingen van hun kleinzoon op de voet. “Zij zijn ook de reden waarom ik vanaf de kabouters al keeper wilde worden”, beaamt Gorter.

Hij omschrijft zichzelf als een zelfverzekerde sluitpost met reflexen op de lijn als meest in het oog springende vaardigheid. Hij geeft aan veel te leren van trainingsvideo’s uit Engeland en vergelijkt zijn stijl met die van topkeepers als André Onana en Jan Oblak. “Je bent altijd op zoek naar voorbeelden, dus ik probeer me aan hen of aan gasten als Jordan Pickford te spiegelen”, legt Gorter uit. “Zelf heb ik naast mijn reflexen op de lijn vooral een goede trap en ik kan bovengemiddeld meevoetballen. Dat heb ik te danken aan mijn Ajax-tijd”, meent de keeper die in 2014 moest vertrekken bij de Amsterdammers, een jaar later bij AZ tekende en het daar na drie jaar vanwege een gebrek aan speeltijd voor gezien hield om voor Go Ahead Eagles te tekenen.

Daar is het nu aan trainer Kees van Wonderen om hem klaar te stomen voor het grotere werk. Gorter prijst hem voor zijn inspanningen om van de jonge ploeg uit Deventer een solide collectief te maken. “Daar verdient hij echt alle credits voor, want hij is zo belangrijk voor ons”, stelt de sluitpost, die bepaald niet het enige jonge talent is dat zich in rap tempo ontwikkelt bij Kowet. “Volgens mij hebben we op dit moment best een aantal pareltjes in de selectie, als ik dat zo mag zeggen. Als je die goed polijst, heb je goede spelers voor de lange termijn”, stelt Gorter. “Niet alleen bij deze club, maar voor hun hele carrière. Kees vind ik dan wel een ideale coach om ons daar bij te begeleiden, want hij houdt ons continu scherp.”

Trainer Kees van Wonderen speelde een belangrijke rol in het succes van Gorter, die ook keeperstrainer Harmen Kuperus noemt als invloedrijke factor.

Tegen Gorter zegt Van Wonderen bijvoorbeeld steeds dat er veel meer in zijn carrière zit dan de sluitpost zelf denkt. “Dat zorgt ervoor dat ik steeds hoger kan reachen, want ik heb van nature wel eens dat ik wel tevreden ben met hoe het op dat moment gaat. Hij gelooft echter dat ik hele grote stappen kan maken. Dat doet iets met je als zo iemand dat tegen je zegt. Mijn keeperstrainer en natuurlijk mijn opa’s hameren daar ook steeds op. Iedereen pusht me om harder te gaan, dus de mensen die mij scherp houden zijn mijn grootste kracht”, meent de doelman, die een jaar geleden nog om disciplinaire redenen uit de selectie werd gezet door toenmalig trainer Jack de Gier.

Volgens Gorter ging het interne conflict destijds niet zo ver als de media deed vermoeden, maar hij geeft de trainer met de kennis van nu wel volledig gelijk in de kwestie. “Ik zeg je eerlijk dat ik het toen gewoon super dom en jeugdig heb aangepakt. Ik speelde destijds een goede bekerwedstrijd, kreeg meteen te horen dat er wat belangstelling kwam en vond mezelf daarom klaar om eerste doelman te worden. Bij het tekenen van mijn contract was ook min of meer afgesproken dat ik steeds meer speeltijd zou gaan krijgen, maar ik kwam toch weer op de bank terecht en uit elke opmerking of actie begon ik iets negatiefs te halen. Toen ben ik dus naar de trainer gestapt en heb ik dat heel onhandig bij hem neergelegd”, memoreert Gorter, die er naar eigen zeggen sterker uit is gekomen. Hij weet nu dat hij zich op de training had moeten bewijzen en geeft aan zo’n fout niet nog eens te maken. “Die schorsing was een harde les, maar het heeft me nu wel tot een stabiele en zelfverzekerde Jay gemaakt.”

Gorter sprak in die tijd veel met vrienden, familie en een mental coach. “Zij hebben me super goed geholpen en voor mij was het ook fijn dat iedereen van de nieuwe staf veel vertrouwen in mij toonde.” De doelman verklapt dat Van Wonderen bijna direct na zijn aanstelling de telefoon greep om met de geschorste doelman te bellen. “Hij zei: ‘Jay, er moeten dingen veranderen als jij weer op de club komt. We moeten zorgen dat we vertrouwen in elkaar kunnen hebben’”, aldus Gorter. “Uiteindelijk hebben we ruim een uur gebeld en daarna hebben we alles op de club op een rij gezet. Hij is dus vanaf de start heel belangrijk voor me geweest en helpt me nu ook om mentaal sterker te worden. Niet dat ik daar zwak in ben, maar Kees hamert er steeds op dat ik bij een andere club met andere verwachtingen word binnengehaald en dat ik me daar gereed voor moet maken.”

Gorter weet dat hij bij diverse clubs uit de Eredivisie op de radar staat en doet niet geheimzinnig over zijn ambities. “Er is veel belangstelling geweest en nog steeds informeren genoeg clubs. In februari willen ze gaan incalculeren wat er mogelijk is, dus dat is ook niet zo gek”, weet de doelman. Hij heeft echter nog een langlopend contract bij de Eagles en laat de club ook niet zomaar in de steek. Met de Deventenaren hoopt hij via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Indien dat niet lukt, sluit hij ook niet volledig uit dat hij nog minimaal een jaartje op De Adelaarshorst blijft. “Maar er zijn ook andere scenario's mogelijk”, peinst hij hardop. "Misschien wil een grotere club me wel overnemen en een jaar terugverhuren aan Go Ahead. We zien wel wat er gebeurt."

Bij een mogelijke toekomstige nieuwe uitdaging is perspectief het sleutelwoord, zoals het dat ook was toen hij tekende in Deventer. “Ik hoef bij een eventuele transfer eens direct eerste keeper te zijn, want op doel maak je gemiddeld pas rond je 25e structureel minuten”, stelt Gorter, die Gianluigi Donnarumma van AC Milan de uitzondering op de regel noemt. “De meeste jonge keepers moeten op trainingen bijleren en dat gaat alleen maar makkelijker als je bij een zo groot mogelijke club speelt. Kijk bijvoorbeeld naar Kjell Scherpen. Hij heeft speeltijd bij FC Emmen ingeleverd om op het hoogste niveau te trainen bij Ajax”, neemt Gorter als voorbeeld. “Daardoor heeft hij zich ontiegelijk hard ontwikkeld, dus voor hem is het helemaal geen verkeerde stap geweest. Voor zo’n scenario zou ik dus in een later stadium ook openstaan, als er maar een kans is om door te groeien en een eerlijke concurrentiestrijd aan te gaan.”

Justin Bijlow (Feyenoord), Kjell Scherpen (Ajax), Joël Drommel (FC Twente) en Maarten Paes (FC Utrecht) mogen eveneens hoop koesteren dat ze Jasper Cillessen gaan aflossen als doelman van het Nederlands elftal.

Mogelijk dat hij bij zijn eventuele nieuwe club zelfs binnenkomt met de status van international van Jong Oranje, want de kans is aanwezig dat hij bij de volgende selectieperiode wordt opgeroepen. “Ik heb het ook gehoord”, glimlacht Gorter mysterieus. “Volgens mij hebben mijn keeperstrainer en Kees daar contact over gehad met de bondscoach, maar ik ben zelf alleen maar gefocust op het team. Ik wil die play-offs gewoon veiligstellen en daar stunten. Als ik inderdaad word opgeroepen, hoor ik het vanzelf wel. Ik vind het in ieder geval een groot compliment voor een jongen van twintig”, meent de sluitpost, die zichzelf niet durft te vergelijken met keepers als Justin Bijlow en Joël Drommel. “Dat vind ik heel lastig, maar ik wil mezelf wel eens zien als ik hun leeftijd heb. Dan schat ik dat het verschil niet superdupergroot is. Misschien dat ik ooit met het embleem van Oranje op de borst mag spelen, maar dan heb ik nog heel veel werk te doen.”

Het tekent de vroege volwassenheid van Gorter. In het gesprek praat hij honderduit over allerlei onderwerpen, maar mede dankzij zijn aanvaring met De Gier waakt hij tegenwoordig voor jeugdige overmoed. Verder dan ‘gezonde zelfverzekerdheid’ wil hij niet gaan. Ook niet als het over zijn ambities voor de toekomst gaat. Waar velen meteen ‘Barcelona’ of ‘een topclub uit Premier League’ zouden roepen als toekomstdoel, weigert Gorter een voorkeur uit te spreken. “Natuurlijk droom ik van de Champions League, maar met welke club maakt me niet uit. Ik wil gewoon het maximale eruit halen en zie wel hoe het loopt. Kijk bijvoorbeeld naar Marten de Roon. Hij zal vroeger heus niet gezegd hebben dat Atalanta zijn droomclub was, maar hij maakt er wel zijn droomavontuur van. Op die manier hoop ik vanuit deze prachtige club ook mijn eigen pad te vinden.”

