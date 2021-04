Schokkende details onthuld: Huntelaar en vier anderen fysiek belaagd

Vrijdag, 23 april 2021 om 10:00 • Chris Meijer • Laatste update: 10:14

De degradatie van Schalke 04 naar de 2.Bundesliga heeft dinsdagavond voor een ongekende chaos gezorgd bij de Veltins-Arena. Direct daarna werd al duidelijk dat er sprake was geweest van een 'gewelddadige aanval' op de spelers, maar langzaam maar zeker worden in de Duitse media steeds meer schokkende details duidelijk. Zo zouden supporters de auto van Mark Uth hebben vernield en werden verschillende spelers, onder wie Klaas-Jan Huntelaar, fysiek aangevallen.

Schalke verloor dinsdagavond met 1-0 van Arminia Bielefeld, waarmee de degradatie naar de 2.Bundesliga officieel een feit is. De spelersbus werd vervolgens in Gelsenkirchen opgewacht door vijf- tot zeshonderd woedende supporters, die met eieren gooiden en vuurwerk afstaken. Schalke sprak in een statement via de officiële kanalen van een ‘kortstondige confrontatie tussen de spelersgroep en supportersgroepen bij de Veltins-Arena’.

shocking scenes reach us from gelsenkirchen after the relegation of fc schalke 04 #DSCS04 pic.twitter.com/NxkGqqRoNA — Full (@MegaStoned1948) April 21, 2021

"Ondanks alle begrijpelijke frustratie en begrijpelijke woede over de degradatie naar de 2. Bundesliga, zal de club nooit accepteren dat de fysieke integriteit van zijn spelers en medewerkers in het gedrang komt. Dit is wel gebeurd. De club veroordeelt dit gedrag ten zeerste en voelt zich uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn mensen”, schreef Schalke. Nu druppelen via Duitse media langzaam maar zeker details naar buiten van wat zich heeft voorgedaan tijdens die bewuste nacht in Gelsenkirchen.

Express schrijft dat de spelers eenmaal bij het stadion op de vlucht sloegen voor de woedende menigte. Doelman Ralf Fährmann, Amine Harit en trainer Dimitrios Grammozis zouden zijn geslagen, terwijl Huntelaar en assistent-trainer en clubicoon Mike Büskens ‘fysiek belaagd’ zouden zijn. “Ik zal de angst in de ogen van Buyo (Büskens, red.) nooit vergeten”, zegt teammanager Gerald Asamoah aan WAZ. De oud-spits van Schalke, die direct na afloop van het duel met Arminia Bielefeld al in tranen voor de camera stond, vertelt tevens dat een niet nader genoemde werknemer van Schalke op de grond lag en geschopt werd.

?? Gerald Asamoah, teammanager en oud-speler van Schalke 04, staat pers met tranen in zijn ogen te woord na de degradatie van zijn club. pic.twitter.com/YBGsnMDG4H — ESPN NL (@ESPNnl) April 21, 2021

“Het gaat nog steeds niet goed met me, het was een moeilijke situatie. Zo ken ik Schalke helemaal niet. Dat de fans zo dichtbij zijn, is juist altijd onderdeel van Schalke geweest”, stelt Asamoah. Aanvankelijk zou de aanwezigheid van de politie de staf en selectie van Schalke nog een gevoel van veiligheid hebben gegeven. “De eerste vijf minuten nadat we de spelersbus verlieten, was ik nog niet bang. We wisten dat we onze mond moesten houden en moesten luisteren. Daarna gebeurden ineens allerlei andere dingen.”

Het is niet direct duidelijk waarom de vlam in de pan sloeg. Een speler verklaarde eerder al anoniem in gesprek met Sport1 dat ze het op een lopen zetten, toen de supporters hen aanvielen. “Sommigen van ons zijn geschopt. Ik ben geschokt en ik weet niet hoe we de komende wedstrijden nog kunnen spelen. Ik snap ook niet waarom we aan de fans werden overgeleverd. De politie stond gewoon beneden te wachten.” De fans belaagden niet alleen de spelers, maar molesteerden ook de auto’s van Omar Mascarell en Uth. De voormalig aanvaller van Heracles Almelo en sc Heerenveen bleef uit voorzorg bij ploeggenoot Goncalo Paciencia. Suat Serdar waagde het er wel op om naar huis te rijden en werd tot daar gevolgd door tien woedende supporters.

“Uth, you son of a bitch!” Schalke players were confronted and chased by some of their Ultras last night when they arrived back in Gelsenkirchen. Came after their first relegation since 1988 was confirmed last night. This video has been doing the rounds on What’s App. pic.twitter.com/1CiFFWFfCF — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) April 21, 2021

“De vraag waarom de situatie zo escaleerde baart me zorgen”, geeft Peter Knäbel, sportief directeur van Schalke, te kennen in een videoboodschap aan de fans. De club zou aanvankelijk zelf de politie hebben afgehouden, omdat men ervan overtuigd was dat er een dialoog mogelijk was. Toen de vlam in de pan sloeg, moest de politie alsnog ingrijpen en werd verdere escalatie voorkomen. “We moeten dingen ophelderen, voordat we met een uitleg kunnen komen. Wat de staf en de spelers hebben moeten doormaken, heeft niks te maken met Schalke.”

“Het draait erom hoe de spelers en de staf eraan toe zijn, jongens als Buyo Büskens en Asamoah. Sommigen moesten in een hotel blijven, dat is een absolute no-go”, stelt Knäbel. Los van materiële schade, kneuzingen en lichte verwondingen zijn er volgens Knäbel geen ‘ernstige gevolgen’. “Maar de emotionele schade is een stuk groter.” Schalke hoeft door de corona-uitbraak bij Hertha BSC komende zaterdag niet in actie te komen. Gelukkig maar, concludeert Express, want de selectie was daar vermoedelijk niet toe in staat geweest.