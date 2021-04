Ajax gewaarschuwd: ‘Wil laten zien wat ik kan, ik weet dat ik het nog heb’

Donderdag, 22 april 2021 om 09:05 • Rian Rosendaal

Voor Eljero Elia staat de laatste fase van dit seizoen in het teken van het opdoen van de nodige wedstrijdritme. De inmiddels 34-jarige vleugelaanvaller keerde onlangs tegen Feyenoord (1-2 nederlaag) terug na een periode van drie maanden vol blessureleed. Elia wil weer ouderwets vlammen en donderdagavond is wat hem betreft daarvoor de ideale gelegenheid. Utrecht staat namelijk tegenover koploper Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. Ik weet gewoon dat ik het nog in mijn lichaam heb", concludeert de nog immer gretige Elia in aanloop naar de ontmoeting met Ajax in een interview met De Telegraaf. In het vorige duel met de Amsterdamse club, de met 5-4 verloren bekerontmoeting, had de buitenspeler nog een basisplaats. Korte tijd later, in het duel met FC Groningen net na de winterstop, ging het echter mis. Een hamstringblessure hield de routinier maandenlang aan de kant. "Ik had een scheurtje van negen centimeter in mijn hamstring. Ik wist dat ik hiervoor echt mijn rust moest nemen, omdat het anders terug zou komen."

Elia zoekt naar oorzaken voor de maanden vol tegenslag. "Er is veel gebeurd in korte tijd. Eerst het kampioenschap in Turkije (met Istanbul Basaksehir, red.), toen kreeg ik corona en daarna belandde mijn dochtertje op de intensive care. Alles kwam bij elkaar, voor mijn lichaam werd het even te veel. Zo’n zware spierblessure als deze had ik nog nooit eerder meegemaakt", aldus de vorig jaar in Nederland teruggekeerde aanvaller, die hoopt dat trainer René Hake hem laat starten tegen Ajax. "Voor mij is het zeker een optie om te beginnen tegen Ajax, maar ik weet niet of het voor de trainer ook een optie is."

De Utrecht-speler gaat na afloop van dit seizoenen goed nadenken over zijn toekomst als speler, ook al loopt zijn contract in De Galgenwaard nog een jaar door. "Ik heb natuurlijk tegenslagen gehad, maar dat hoort ook bij voetbal. Er zijn ook spelers die hun hele carrière geblesseerd zijn en ik maak dit pas mee op mijn 34ste." Opnieuw een jaar vol blessures ziet Elia absoluut niet zitten. "Voor mij is het belangrijk dat ik kan spelen. Als je zoveel dingen meemaakt, ga je nadenken. Hoe gaat het verder? Wanneer ga ik stoppen als voetballer? Wat wil ik daarna gaan doen? Met dat soort vragen ben je bezig."