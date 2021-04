KNVB hevig geschrokken door ‘nachtelijke overval’: ‘Totaal onverwacht’

Maandag, 19 april 2021 om 14:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:08

In navolging van Ajax komt ook PSV maandag met een reactie op de plannen rondom een Super League, een initiatief van twaalf clubs uit de Europese toplanden. Algemeen directeur Toon Gerbrands is met name bang dat met de komst van een nieuwe topcompetitie er een bom komt te liggen onder de huidige competities in Europa. PSV heeft overigens geen plannen om zich op termijn aan te sluiten bij de initiatiefnemers van de Super League.

"Het is het goede recht van iedere club om te onderzoeken wat goed is voor de toekomst. Dat doen we allemaal voortdurend, PSV ook", zo benadrukt Gerbrands maandag in een onderhoud met Voetbal International. "Wij kijken ook of een Beneliga iets zou kunnen zijn of juist niet. Maar de aankondiging van deze clubs om een Super League op te richten, komt op mij over als een vorm van power play wat niet tot zo'n competitie zal leiden. De hele voetbalwereld is redelijk eensgezind over dit initiatief en dat is behoorlijk uniek. Als de Super League doorgaat, worden bestaande competities opgeblazen", geeft de bezorgde PSV-directeur als waarschuwing mee.

Voor de KNVB komen de plannen omtrent de Super League als een grote schok. "Dit nieuws is hard ingeslagen. Dit was echt een nachtelijke overval, zo mag je het wel noemen. Totaal onverwacht. Dit is echt ongekend poker wat die clubs spelen", laat secretaris-generaal Gijs de Jong weten namens de voetbalbond. De topbestuurder was de laatste tijd juist bezig met gesprekken over de herstructurering van het Europese topvoetbal. "Er lag een akkoord voor een nieuw Champions League-format, waar met alle partijen heel lang over is gesproken", aldus de verbaasde De Jong.

Volgens De Jong was Juventus-voorzitter Andrea Agnelli, de chef van de belangenvereniging van clubs ECA, nauw betrokken bij de vergaderingen over de nieuwe opzet van de Champions League vanaf 2024. "Hij is de man die namens alle clubs middels de ECA onderhandelde en nu wil hij ineens met twaalf clubs een andere kant op. En dan kom je met een persverklaring daarover in de nacht voordat het wordt afgehamerd. De komende dagen zullen leren of het een ultieme poging is meer geld en zeggenschap te krijgen of dat ze het echt willen doorzetten."

"Maar dat laatste vind ik nogal wat", vervolgt de stellig De Jong. "Helemaal omdat clubs uit de twee andere grote competities, de Franse en de Duitse, niet mee willen doen. De reactie is in ieder geval ongekend, ik heb echt nog nooit gezien dat er zo gezamenlijk een streep in het zand werd getrokken. Door de bonden, door de clubs, door de competities, door de supporters." De Jong heeft overigens nog geen contact gehad met Edwin van der Sar, als vice-president verbonden aan de ECA. "Hij zit inderdaad naast Agnelli bij de ECA, maar ook daar is altijd het belang van de nationale competities en een eerlijk en open speelveld bepleit. Dus dat zal niet anders zijn nu. Maar het is hoe dan ook hoog spel. Morgen (dinsdag, red.) zullen we al snel meer weten, denk ik. Is het onderhandeling en willen ze druk zetten op de vergadering óf gaan ze echt proberen dit erdoorheen te krijgen? Is dat laatste zo, dan gaan we een paar hete maanden tegemoet."