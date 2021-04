Ajax weigert om nu al standpunt over Super League in te nemen

Maandag, 19 april 2021 om 13:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:46

De mededeling dat twaalf clubs bezig zijn met de introductie van een zogeheten Super League zorgt voor nogal wat beroering in de voetbalwereld. Ajax is echter niet van plan om nu al te reageren op de plannen omtrent een nieuwe topcompetitie, zo wordt maandag duidelijk gemaakt vanuit Amsterdam. De leiding van de kersverse bekerwinnaar wil eerst de ontwikkelingen van de komende tijd afwachten, voordat er eventueel een statement naar buiten zal worden gebracht.

"We vinden het te voorbarig om te reageren", laat een woordvoerder van Ajax maandag weten in een reactie aan RTL Nieuws. "Er zijn nog teveel losse eindjes om nu een standpunt in te nemen." Ajax behoort overigens niet tot de zogeheten founding fathers van de Super League. AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur hebben het plan opgevat om al in augustus van dit jaar met een midweekse Europese competitie te starten.

Bij de KNVB leeft in ieder geval niet de angst dat Ajax zich op korte termijn gaat aansluiten bij de Super League. "Ik heb tot op heden geen signalen dat Ajax interesse heeft", verklaart secretaris-generaal Gijs de Jong maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad. De UEFA vergadert maandag in Zwitserland over voorgestelde hervormingen van de Champions League. De Jong is namens de KNVB aanwezig bij de vergadering waarin wordt besloten over veranderingen in het miljardenbal vanaf het seizoen 2024/25. Bij de nieuwe opzet wordt de traditionele groepsfase afgeschaft. Daarnaast is het plan om het deelnemersveld uit te breiden van 32 naar 36 clubs.

“We zijn met Ajax, PSV, AZ, Vitesse, FC Utrecht en de Eredivisie CV opgetrokken in dit hele dossier”, aldus De Jong. “Erik van Spanje, strategisch adviseur van Ajax, was één van de mensen die met het voorstel van een ‘Zwitsers format’ voor de Champions League kwam. Dat maakt deel uit van de plannen die nu op tafel liggen. Dus nee, ik ben er op zich niet bang voor dat Ajax mogelijk de Super League in wil.”

Aan de Super League moeten in totaal twintig clubs deelnemen, waarvan vijftien met een permanente status. De verwachting is dat drie clubs zich nog deze week zullen aansluiten bij de twaalf initiatiefnemers. De oprichters van de Super League willen dat de deelnemende clubs ook gewoon in de eigen nationale competitie blijven uitkomen, al stuit dat weer op verzet van de UEFA en de verschillende voetbalbonden.

Op deze manier overschaduwen de clubs de plannen van de UEFA over de nieuwe opzet van de Champions League. De bond wil maandag bekendmaken dat de grootste clubcompetitie van Europa voortaan bestaat uit 36 deelnemers (tegen 32 nu) en de huidige poule­fase met groepen van vier teams verdwijnt. Die wordt ingeruild voor één ranglijst van alle teams. Tussen september en januari wordt dan gespeeld in een eerste fase, waarbij ­elke deelnemer per loting tien tegenstanders krijgt toegewezen.