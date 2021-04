Weghorst geschokt na ophef over tv-optreden: ‘Ben geen corona-ontkenner’

Maandag, 19 april 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal

Wout Weghorst komt terug op zijn alom bekritiseerde optreden bij de Duitse televisiezender ZDF. De aanvaller van VfL Wolfsburg wil benadrukt hebben dat hij het bestaan van het coronavirus en de gevolgen daarvan absoluut niet bagatelliseert. Weghorst concludeert nu de kruitdampen rondom het veelbesproken interview zijn opgetrokken dat hij verkeerd is begrepen.

"Ik wil heel duidelijk hebben: Ik ben absoluut geen corona-ontkenner", laat Weghorst in duidelijke bewoordingen weten in gesprek met NDR Sportclub. "Mensen over de hele wereld gaan dood aan deze ziekte, wat echt schokkend is. Dat had ik ook meteen op die manier moeten formuleren. Maar de vragen hierover verrasten mij, en Duits is niet mijn moedertaal. Ik heb er de laatste paar dagen veel over nagedacht en kan nu beter uit mijn woorden komen", zo brengt de boomlange spits naar voren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Weghorst haalde in december vorig jaar het nieuws door twee posts op Instagram. In deze berichten, die ook weer snel werden verwijderd, stelde de Wolfsburg-aanvaller openlijk vraagtekens bij het gevoerde coronabeleid. Weghorst verwees daarbij naar de omstreden dokter en complotdenker Christiane Northrup. Hij bood korte tijd later zijn excuses aan voor alle ophef, maar na de uitzending van ZDF laaide de discussie rondom de oud-speler van Heracles Almelo en AZ weer op. Weghorst weigerde om zijn uitspraken van enkele maanden geleden terug te nemen.

Toen de Nederlander gevraagd werd naar de intenties van zijn eerdere mening, gaf hij diplomatiek antwoord. "Ik heb niemand willen beledigen. En nogmaals, ik bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om er kritisch naar te kijken en daar gaat het om. Dat was ook belangrijk voor mij. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst", aldus Weghorst.

Presentator Jochen Breyer vroeg vervolgens om een nadere verklaring, maar veel dieper wilde Weghorst niet op de kwestie ingaan. "Ik postte niet alleen die tekst, maar ook een link naar een documentaire, die dieper ingaat op corona en vaccins", gaf hij aan. "Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is mijn optiek de beste beslissing." ZDF vindt dat Weghorst de plank volledig misslaat door wederom geen afstand te doen van zijn uitspraken. "Hij heeft de kans gemist om, ondanks meerdere verzoeken, zich te distantiëren van zijn eerdere uitlatingen", zo luidde de reactie van de Duitse zender

Weghorst, die de kwestie reeds heeft besproken met de clubleiding van Wolfsburg, verliet de studio van ZDF vorige week met een enigszins vreemd gevoel. "Meteen na de uitzending van zaterdagavond (10 april, red.) had ik gelijk het gevoel: Heb ik de juiste woorden gebruikt en de juiste dingen gezegd? In de dagen die volgden zag ik alle reacties op internet en Instagram voorbijkomen en ook in Nederland werd er volop over gesproken. Dat laat me niet koud", zo besluit Weghorst.