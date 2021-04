Koeman is ook na bekerwinst overal op voorbereid: ‘Irritant en niet eerlijk’

Zondag, 18 april 2021 om 00:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

Barcelona won zaterdag de eerste prijs van het seizoen door Athletic Club in de finale van de Copa del Rey te verslaan. In de eindstrijd van het Spaanse bekertoernooi was het team van Ronald Koeman dankzij vier doelpunten in de tweede helft met 0-4 te sterk voor de Basken. Een belangrijk moment voor de Catalanen, die in januari naast de Spaanse Super Cup grepen en nog volop in de race voor de landstitel zijn. De bekerwinst in Sevilla is ook belangrijk voor de toekomst van Koeman, zo erkende de Nederlander ook zelf na afloop.

“Ik ben heel gelukkig”, benadrukte Koeman na het winnen van zijn eerste hoofdprijs als trainer van Barcelona. “Vanwege de manier waarop we hebben gespeeld en uiteraard ook vanwege de beker. Helaas waren de fans er niet bij, deze prijs is voor hen. We hebben het dit seizoen moeilijk gehad, maar dit was een geweldige dag en een geweldige avond.” Koeman kreeg de vraag hoe hij het seizoen zou omschrijven. “Je begint een tijdperk met bepaalde ideeën en uiteindelijk hebben we enkele veranderingen in het elftal doorgevoerd. Ondanks de veranderingen en de jonge leeftijd van veel spelers, wisten we dat we om de prijzen mee moesten doen. We hebben er nu een te pakken en nu gaan we strijden om de landstitel.”

Hoewel Koeman nog een contract voor een jaar heeft en voorzitter Joan Laporta louter positief over de Nederlander is, zijn er de voorbije weken toch twijfels over de continuïteit van de trainer geweest. “Of de bekerwinst mij helpt om door te gaan bij Barcelona? Elke trainer van Barcelona weet dat hij afhankelijk is van de resultaten en de prijzen. Soms is dat irritant en niet eerlijk omdat er in een week tijd van alles kan gebeuren. En heel snel. Maar het winnen van een prijs is belangrijk voor het elftal en ook voor mij. Het was een lastige weg om de finale te bereiken, inclusief verlengingen. Als er een club deze prijs verdiende, dan waren wij dat wel. De club verdient het. Het is een zeer belangrijke prijs voor de club, in een jaar met veel veranderingen. De spelersgroep geloofde altijd in het winnen van een prijs.”

“Ik sta graag stil bij de inzet en de instelling van mijn spelers en dan met name in de Copa del Rey. We hebben het zwaar gehad in de beker. Maar we waren ook hongerig en deze prijs is binnen. Nu gaan we voor de tweede”, doelde Koeman op de landstitel. “Ik ben heel gelukkig. Barcelona is mijn thuis.” De Nederlander bleef vragen krijgen over zijn toekomst. “Die ligt niet in mijn handen, maar ik heb nog een contract voor een jaar. Het is een jaar van veranderingen en aan het einde van een seizoen wordt er gekeken naar wat je hebt gewonnen. Dat steekt soms, het is een beetje overdreven. Maar als trainer ben je verantwoordelijk en moet je prijzen winnen. Prijzen zijn doorslaggevend. Maar de mensen van de club zien een bepaalde lijn vanaf dag één. Kijk de jongeren die aan spelen toekomen, dat is de toekomst.”

“Je moet lijden om prijzen te winnen, maar iedereen weet waar wij vandaan komen en dat het einde nog niet in zicht is. Deze prijs bewijst in ieder geval dat we de juiste weg zijn ingeslagen.” Koeman kon niet zeggen of dit de laatste finale van Messi in het tenue van Barcelona was. “Messi laat het altijd zien. Ik weet niet wat er met zijn toekomst zal gebeuren. Hopelijk was dit niet zijn laatste finale. Iedereen wil dat hij blijft. Het is aan Messi. De voorzitter zei al dat we willen dat hij hier nog jaren blijft. Hij heeft vandaag wederom laten zien dat hij de beste ter wereld is. Hij was de leider van een geweldig elftal.”