Real Madrid heeft slechts dertien veldspelers na nieuw blessureleed

Zaterdag, 17 april 2021 om 15:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:03

Ferland Mendy staat voorlopig aan de kant met een spierblessure, zo meldt Real Madrid zaterdag. De Spaanse club doet geen mededelingen over de duur van zijn afwezigheid, maar de media in Spanje gaan ervan uit dat de linksback tien tot vijftien dagen niet inzetbaar is. Dat zou betekenen dat Mendy de eerstvolgende drie competitiewedstrijden van de Koninklijke mist en mogelijk ook het eerste halve finale-duel met Chelsea in de Champions League.

De samenstelling van de wedstrijdselectie van Real Madrid voor de streekderby van zondag in en tegen Getafe is veelzeggend: drie keepers en dertien veldspelers. Zinédine Zidane heeft met name in de defensie de nodige problemen, daar ook Raphaël Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Daniel Carvajal en de tot rechtsback omgetoverde Lucas Vázquez om uiteenlopende redenen ontbreken.

Zidane heeft slechts vier verdedigers tot zijn beschikking en deze zullen dan ook zondag de defensie vormen: Odriozola, Eder Militao, Victor Chust van Real Madrid Castilla en Marcelo. Carvajal is nog niet volledig hersteld van zijn vierde blessure dit seizoen, de voetbaljaargang van Vázquez is vrijwel voorbij en Ramos kampt niet alleen met een kuitblessure maar heeft ook het coronavirus onder de leden. Dat geldt ook voor Varane, die al sinds 6 april niet meetraint omdat hij nog altijd niet negatief heeft getest.

Nacho Fernández pakte tegen Barcelona zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zit zondag dus een schorsing uit, net als Casemiro. De middenvelder kreeg in de topper tegen de Catalanen tweemaal een gele kaart. Mendy (3.197), Varane (3.195) en Casemiro (3.166) maakten dit seizoen de meeste minuten.

De wedstrijdselectie van Real Madrid - Courtois, Lunin, Altube; Militao, Marcelo, Odriozola, Chust; Kroos, Modric, Valverde, Isco; Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano en Rodrygo.