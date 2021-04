Wat is het resterende programma van Atlético, Barça, Real en Sevilla?

Dinsdag, 13 april 2021 om 14:00 • Laatste update: 13:36

De spanning is om te snijden in de bovenste regionen van LaLiga. De verschillen tussen Atlético Madrid, Real Madrid en Barcelona zijn minimaal, terwijl ook Sevilla de top drie nog in zicht heeft. Het lijkt wel duidelijk welke clubs in de top vier gaan eindigen en daarmee de Champions League in gaan, maar in welke volgorde? Het resterende programma voor de top vier is te vinden in dit overzicht. Voor Real Madrid zouden er nog wedstrijden bij kunnen komen, indien de club ten koste van Liverpool doorgaat naar de halve finale van de Champions League.

Huidige stand LaLiga

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Atlético Madrid 30 20 7 3 32 67 2 Real Madrid 30 20 6 4 29 66 3 Barcelona 30 20 5 5 43 65 4 Sevilla 30 19 4 7 20 61 5 Real Sociedad 30 12 11 7 16 47 6 Real Betis 30 14 5 11 -3 47 7 Villarreal 30 11 13 6 10 46 8 Granada 30 11 6 13 -14 39 9 Levante 30 9 11 10 -2 38 10 Celta de Vigo 30 9 10 11 -7 37 11 Athletic Club 30 9 10 11 6 37 12 Cádiz 30 9 8 13 -18 35 13 Valencia 30 8 10 12 -5 34 14 Osasuna 30 8 10 12 -11 34 15 Getafe 30 7 9 14 -12 30 16 Huesca 30 5 12 13 -14 27 17 Real Valladolid 30 5 12 13 -14 27 18 Elche 30 5 11 14 -19 26 19 Alavés 30 5 9 16 -23 24 20 Eibar 30 4 11 15 -14 23

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Programma Atlético Madrid

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Zondag 18 april 16.15 uur LaLiga Eibar Thuis Donderdag 22 april 19.00 uur LaLiga Huesca Thuis Zondag 25 april 21.00 uur LaLiga Athletic Club Uit Zaterdag 1 mei 16.15 uur LaLiga Elche Uit Zaterdag 8 mei 16.15 uur LaLiga Barcelona Uit Woensdag 12 mei 22.00 uur LaLiga Real Sociedad Thuis Zondag 16 mei 17.00 uur LaLiga Osasuna Thuis Zondag 23 mei 17.00 uur LaLiga Real Valladolid Uit

Programma Real Madrid

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Woensdag 14 april 21.00 uur Champions League Liverpool Uit Zondag 18 april 21.00 uur LaLiga Getafe Uit Woensdag 21 april 22.00 uur LaLiga Cádiz Uit Zaterdag 24 april 21.00 uur LaLiga Real Betis Thuis Zaterdag 1 mei 21.00 uur LaLiga Osasuna Thuis Zondag 9 mei 21.00 uur LaLiga Sevilla Thuis Donderdag 13 mei 22.00 uur LaLiga Granada Uit Zondag 16 mei 17.00 uur LaLiga Athletic Club Uit Zondag 23 mei 17.00 uur LaLiga Villarreal Thuis

Programma Barcelona

Datum Aanvang Competitie Tegenstander Thuis of uit? Zaterdag 17 april 21.30 uur Copa del Rey Athletic Club - Donderdag 22 april 22.00 uur LaLiga Getafe Thuis Zondag 25 april 16.15 uur LaLiga Villarreal Uit Woensdag 28 april 17.00 uur LaLiga Granada Thuis Zondag 2 mei 21.00 uur LaLiga Valencia Uit Zaterdag 8 mei 16.15 uur LaLiga Atlético Madrid Thuis Dinsdag 11 mei 22.00 uur LaLiga Levante Uit Zondag 16 mei 17.00 uur LaLiga Celta de Vigo Thuis Zondag 23 mei 17.00 uur LaLiga Eibar Uit

Programma Sevilla