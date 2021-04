Theo Janssen: ‘Ze hebben me gevraagd, maar die kans is niet groot’

Vrijdag, 16 april 2021 om 12:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:31

Theo Janssen verwacht niet dat hij volgend seizoen als analist wordt ingezet bij Champions League-wedstrijden op RTL7. De analist is voor deze rol wel gevraagd door de zender, maar hij geeft de voorkeur aan andere werkzaamheden. Janssen verlengde onlangs zijn contract bij de NOS, waar hij te zien is bij Studio Voetbal en tijdens het aankomende EK dat vanwege de coronacrisis met een jaar is uitgesteld.

"Maar Theo, ga jij dan volgend jaar niet de Champions League doen bij RTL?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen vrijdag in de ochtendshow van Radio Veronica Het antwoord van Janssen is duidelijk: "Nee die kans is niet groot. Ze hebben me gevraagd ervoor. Humberto (Tan, red.) gaat natuurlijk presenteren, ze hebben me wel gevraagd om één van de analisten te zijn. Alleen ik krijg het best wel druk bij de NOS. Het EK komt eraan met veel wedstrijden en de zondagen. Dan heb ik bij Vitesse ook een andere functie waardoor ik ’s avonds ook af en toe dingen moet doen voor de club. Ja, dan wordt het zoveel, dan ben ik zoveel weg van huis. Wie mij kent weet dat dat niks voor mij is, ik wil ook thuis en met m’n gezin zijn", aldus de oud-middenvelder van onder meer Vitesse en Ajax.

"Dus voor de duidelijkheid: bij de NOS blijf je sowieso Studio Voetbal doen. En krijg je ook bij het EK een grote rol?", werpt Van Gangelen vervolgens op. "Bij het EK ben ik zeker betrokken en bij het WK (van 2022, red.) ook", zo verklaart Janssen vervolgens. "Tijdens het EK ben ik wel om de dag op het beeld te zien. Maar dat is ook logisch, want er zijn genoeg wedstrijden natuurlijk." Van Gangelen vindt het mooi dat Janssen na zijn actieve loopbaan de rol van analist op zich heeft genomen. "Ik vind het wel mooi dat je zo'n publieke omroep-jongen bent geworden. Echt een beetje netjes."

Janssen waagt zich tot slot van het gesprek aan een voorspelling voor zondag, als zijn grote liefde Vitesse het in de finale van de TOTO KNVB Beker opneemt tegen Ajax. "Dat wordt een gelijkspel en dan wint Vitesse met penalty's", zo voorspelt de voormalig spelmaker van de Arnhemse bekerfinalist. "Ik hoop op een lekkere lange avond waarbij we allemaal op het puntje van onze stoel zitten. Met Vitesse als winnaar, dan ben ik supertevreden", zo besluit Janssen.