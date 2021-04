Vak P kondigt boycot aan: ‘Dan kan er ook in VOLLE Veste gespeeld worden!’

Donderdag, 15 april 2021 om 09:47 • Rian Rosendaal

Vak P, de fanatieke supportersgroepering van FC Twente, gaat de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 25 april boycotten. Men wenst niet mee te werken aan de testen in het betaald voetbal om weer publiek toe te laten bij voetbalwedstrijden. Het is de supportersschare van de Tukkers een doorn in het oog dat er in Nederland op het gebied van onder meer sportevenementen een testsamenleving is ontstaan.

"Wij laten ons niet onnodig testen om FC Twente te kunnen steunen en zien spelen in onze kerk!", zo schrijft Vak P donderdagochtend in een verklaring op de Facebookpagina. "De eerdere wedstrijden hebben aangetoond dat met beperkte maatregelen makkelijk 8.000 bezoekers te verwelkomen zijn. Waarom dan nu maar slechts 4.000 bezoekers MET een negatieve test?", klinkt het vol verbazing vanuit Enschede. Als iedereen toch negatief getest dient te worden, dan kan er ook in een VOLLE Veste gespeeld worden!"

"Wij dragen niet bij aan een 'testsamenleving'. In het belang van de KNVB en met het oog op het EK zijn er nu opeens wel mogelijkheden? Wij gaan met ONS allen of we gaan NIET!", voegt het verontwaardigde bestuur van Vak P daaraan toe. Onlangs werd bekendgemaakt dat er vanaf speelronde dertig weer bezoekers welkom zijn bij wedstrijden in de Eredivisie. Het toelaten van publiek maakt onderdeel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Fans mogen binnen op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Op zondag 25 april staat naast het thuisduel van Twente met Utrecht ook de wedstrijd tussen Ajax en AZ op het programma. Daarbij zijn 7500 supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA. Het is mogelijk dat koploper Ajax kampioen wordt in deze thuiswedstrijd. Bij Feyenoord tegen Vitesse op dezelfde dag zijn 6500 toeschouwers welkom in De Kuip, terwijl bij PSV tegen FC Groningen een dag eerder een publiek van 4000 man welkom is. De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op zondag 18 april, een week eerder dus, is nog zonder publiek.