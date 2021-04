Real Madrid blijft dankzij Thibaut Courtois overeind op Anfield

Woensdag, 14 april 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:54

Real Madrid heeft zich woensdagavond ten koste van Liverpool voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Een week na de 3-1 overwinning op eigen bodem had het team van trainer Zinédine Zidane meer dan voldoende aan een doelpuntloos gelijkspel op Anfield, waar Björn Kuipers de fluit hanteerde: 0-0. Liverpool verdiende zonder meer een doelpunt, maar dankzij een uitstekend optreden van Thibaut Courtois hoefde Real Madrid niet tot het uiterste te gaan. De Spaanse topclub speelt in de halve finales van het toernooi tegen Chelsea.

Liverpool moest per se tweemaal scoren en startte met veel overtuiging aan het weerzien met Real Madrid. De wervelende start van het team van manager Jürgen Klopp leverde ook bijna een vroege openingstreffer op. In de eerste elf minuten bracht Courtois uitstekend redding op pogingen van Mohamed Salah en James Milner en tussendoor kwam Roberto Firmino net tekort om een voorzet van Sadio Mané te verzilveren.

Real Madrid had op zijn beurt moeite om de bal in de ploeg te houden en voor gevaar te zorgen, maar was na twintig minuten wel heel dicht bij het belangrijke uitdoelpunt. Een door Ozan Kabak van richting veranderde inzet van Karim Benzema eindigde op het aluminium. Richting de rust drong Liverpool meer aan en hing opnieuw de 1-0 in de lucht. Mané kwam een voetlengte tekort om een voorzet van Trent Alexander-Arnold achter Courtois te werken en een schot van Georginio Wijnaldum ging een meter over het doel.

Na slechts veertig seconden in de tweede helft bewees Courtois weer zijn waarde voor Real Madrid. Na een pass van Alexander-Arnold kapte Firmino kapte zichzelf in schietpositie, maar kreeg de bal niet achter de doelman. Liverpool slaagde erin om Real Madrid terug te dringen op eigen helft, maar dat leverde geen gevaarlijke momenten op en Klopp koos er na een uur spelen voor om Thiago Alcántara en Diogo Jota in het veld te brengen.

Vinícius Júnior liet enkele minuten later na om de tweestrijd te beslissen. Oog in oog met Alisson Becker kreeg de Braziliaan de bal niet voorbij zijn landgenoot en in het doel. Het antwoord van Liverpool was een door Eder Militao geblokt schot van Firmino. In het laatste kwartier maakte Real Madrid in balbezit een betere indruk, maar de echte drang naar voren ontbrak. Toch was Benzema opnieuw dicht bij een goal toen hij de bal na een voorzet van Álvaro Odriozola via de grond over Alisson en op het dak van het doel kopte. In de extra tijd was Courtois opnieuw belangrijk toen hij Salah van het scoren afhield na een misstap van Ferland Mendy.