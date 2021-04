Kostas Lamprou neemt controversiële uitspraak over Ajax alsnog terug

Maandag, 12 april 2021 om 17:05 • Dominic Mostert

Kostas Lamprou neemt een uitspraak terug die hij in 2012 deed over Ajax. De doelman speelde destijds bij Feyenoord en noemde rivaal Ajax 'kil', naar aanleiding van zijn ervaringen in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. In 2017 keerde Lamprou terug bij Ajax. Hij bleef er tot 2019 en merkte niets meer van die kilheid. Zondag stond hij in dienst van RKC Waalwijk onder de lat tegen de koploper van de Eredivisie (0-1 nederlaag).

"Het verschil tussen Ajax en Feyenoord heb ik van heel dichtbij meegemaakt. Het antwoord is niet zo moeilijk: Feyenoord is een familie, Ajax is kil. Ik voelde daar geen warmte", zei Lamprou in 2012 tegen Voetbal International. Nadat hij in 2017 van Willem II naar Ajax transfereerde, nam hij die uitspraak niet terug. "Dat was ook zo", zei hij toen. "Als kleine jongen, net uit Griekenland gekomen, ben ik door bepaalde mensen niet goed opgevangen." Inmiddels is Lamprou tot het besef gekomen dat Ajax als club niet 'kil' is, maar dat individuen dat wel waren.

"Ik heb vroeger gezegd dat Ajax een heel kille club was. Ik heb heel veel over me heen gehad toen ik dat zei, ook omdat ik bij Feyenoord zat", blikt Lamprou maandagmiddag terug in de online talkshow van Voetbal International. "Ajax scoutte Lamprou in Griekenland en haalde hem op dertienjarige leeftijd naar Nederland. Na een jaar moest hij weer vertrekken. Via amateurclub Amstelveen Heemraad kwam hij terecht bij Feyenoord, de club waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal.

"Als jullie mijn leeftijd waren, mijn moeder sprak geen Nederlands, er gebeurde van alles, ik sprak de taal niet, het was een nieuwe wereld… In mijn beleving was het normaal dat ik iets afstandelijks zag. Maar in de twee jaar dat ik bij Ajax heb gezeten, heb ik een andere wereld gezien. Ik heb mensen gezien die altijd klaarstaan voor de spelers. Als je een probleem had, kon je ze midden in de nacht bellen. Dat zijn de twee verschillen. Uiteindelijk moet ik eerlijk zeggen dat ik het toen fout zag. Het had totaal niks met de club te maken, maar met een bepaalde persoon. In de laatste twee jaar heb ik echt een mooie tijd gehad."