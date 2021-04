Spanning in LaLiga stijgt: Atlético Madrid faalt daags na Clásico

Zondag, 11 april 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:56

Atlético Madrid heeft opnieuw dure punten laten liggen in LaLiga. Een dag na de 2-1 winst van Real Madrid op Barcelona kwam het team van Diego Simeone niet verder dan een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Real Betis. Atlético blijft weliswaar koploper van de Spaanse competitie, maar de voorsprong op stadsgenoot Real Madrid bedraagt slechts één punt. Het Barcelona van Ronald Koeman heeft slechts twee punten minder. In LaLiga staan nog acht speeldagen op het programma.

In een evenwichtige eerste helft waren Betis en Atlético aan elkaar gewaagd en sloeg het team van Simeone al na enkele minuten spelen toe. Na een heerlijke pass van Joao Félix op de rand van het strafschopgebied kwam Ángel Correa niet voorbij doelman Claudio Bravo, maar het was Yannick Ferreira Carrasco die de bal alsnog van dichtbij tegen de touwen werkte: 0-1.

Betis had moeite om met een antwoord op de vroege domper te komen, maar de eerste échte kans in het doelgebied van Jan Oblak was na twintig minuten ook meteen raak. Joaquin bezorgde de bal aan de linkerkant bij Alex Moreno, die het leer in één keer voorgaf en daarna schoot Cristian Tello de bal ook in één keer knap in de rechterhoek: 1-1. In het restant van de eerste helft verdeelden Betis en Atlético het overwicht en de kansen, maar de teams van Simeone en Manuel Pellegrini kregen het scorebord niet nog een keer in beweging.

Voor Joao Félix zat het duel er vlak na het begin van de tweede helft op. De spelmaker had enkelklachten overgehouden aan een duel met Aissa Mandi vlak voor rust en zag na de hervatting al snel in dat hij niet verder kon. Atlético, met Lucas Torreira als vervanger, had moeite om zich comfortabel te voelen in de tweede helft en het meeste gevaar kwam van Betis. Na een corner van Nabil Fekir keerde Oblak een kopbal van Emerson, die niet veel later zag hoe Joaquin nét tekortkwam om zijn voorzet te verzilveren.

De zorgen van Simeone namen toe naarmate het eindsignaal in zicht kwam, mede omdat ook Kieran Trippier geblesseerd uitviel. Met een geweldige reflex voorkwam Oblak dat een schot van Diego Lainez in zijn doel zou verdwijnen. In de extra tijd stond Bravo niet toe dat Correa van dichtbij alsnog de wedstrijd uit balans zou brengen. Atlético, dat een week geleden in en tegen Sevilla met 1-0 verloor, blijft zodoende wisselvallig presteren. Over een week wacht een thuisduel met Eibar, terwijl Real Madrid op bezoek gaat bij streekgenoot Getafe. Dat is vier dagen later ook de tegenstander van Barcelona, dat zaterdag eerst de bekerfinale tegen Athletic Club speelt.