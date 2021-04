Real Madrid deelt klap uit aan Barcelona en Ronald Koeman

Zaterdag, 10 april 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:01

Real Madrid heeft Barcelona een klap uitgedeeld in de strijd om de landstitel in Spanje. Het team van Zinédine Zidane was zaterdag met 2-1 te sterk voor de ploeg van Ronald Koeman, die zodoende voor het eerst sinds de 2-1 nederlaag in en tegen Cádiz op 5 december vorig jaar als verliezer van het veld stapte. Het is voor het eerst in ruim veertig jaar tijd, sinds september 1978, dat Real Madrid drie Clásicos op rij wint. Liefst negen keer won de Koninklijke in de voorbije decennia tweemaal op rij van de aartsrivaal, maar een derde opeenvolgende zege bleef tot zaterdag uit.

Koeman koos in het Estadio Alfredo Di Stéfano voor een 3-5-2-opstelling, met Frenkie de Jong op het middenveld. De driemansdefensie van Barcelona werd dit keer gevormd door Clément Lenglet, Óscar Mingueza en Ronald Araújo. Antoine Griezmann was dit keer het kind van de rekening. Bij Real Madrid was de vraag of Zidane voor een 4-4-2-systeem mét Valverde zou kiezen of toch weer het succesvolle 4-3-3-systeem zoals tegen Liverpool. De waarheid lag in het midden: 4-3-3 met Valverde als verkapte rechtsbuiten.

Karim Benzema! Koekoek ?? Met een geweldige hakbal zet de spits Real Madrid op voorsprong in El Clásico ?? Zijn zevende duel op rij dat hij scoort in La Liga ????#ZiggoSport #MotD #LaLiga #ElClasico #RealMadridBarcelona pic.twitter.com/0wEVGS9rPW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2021

Het balbezit in de eerste helft was voor Barcelona, 69 procent, maar daarmee wist het team van Koeman het aanvalsspel van Real Madrid niet te stoppen. De spelers van Zidane deden de bezoekers pijn door snel om te schakelen en na dertien minuten spelen kwam het scorebord al in beweging. Na een uitstekende bal van Federico Valverde gaf Lucas Vázquez vanaf rechts laag voor richting de eerste paal, waar Benzema sneller was dan Ronald Araújo en hij de bal kunstig met de hak achter Marc-André ter Stegen werkte: 0-1.

Barcelona probeerde te reageren, maar Real oogde zelfverzekerd en kwam na 27 minuten spelen zelfs op 0-2. Na een overtreding op Vinicius Junior schoot Toni Kroos de bal uit een vrije trap richting doel. Het leer verdween via de rug van de omdraaiende Sergiño Dest en het hoofd van Jordi Alba tegen de touwen. Luttele minuten later kwam Barcelona goed weg toen een inzet van Valverde tegen de paal ging en Luka Modric in de rebound op Ter Stegen stuitte. Real Madrid kreeg nog voor rust met een domper te maken. Vázquez kon na een botsing met Sergio Busquets, waarbij de knieën tegen elkaar gingen, niet verder en moest zich laten vervangen door Álvaro Odriozola.

Het team van Koeman kon pas in de slotminuten van de eerste helft voor gevaar zorgen. Het aluminium voorkwam dat Messi uit een indraaiende corner een heuse gol olimpico maakte en in de extra tijd was het Thibaut Courtois die bij de tweede paal een treffer van Messi kon voorkomen. Koeman greep in de rust in en verving Dest door Griezmann, waardoor men omschakelde naar een 4-3-3-systeem met Mingueza als rechtsback. Het noodweer boven Madrid, veel regen en wind, maakte het de spelers er niet makkelijker op en zo onstond eigenlijk ook de 2-1 na nog geen uur spelen. Griezmann liet een bal van Jordi Alba vanaf links slim lopen, waarna Mingueza de bal zo goed en kwaad als hij kon erinwerkte.

Een boost voor het zelfvertrouwen van Barcelona, dat echter vervolgens goed wegkwam. Een inzet van Vinicius ging via Araújo tegen de paal en enkele minuten later kon de Uruguayaan ternauwernood voorkomen dat Benzema een pass van de Braziliaan kon verzilveren. Koeman en Zidane kozen ervoor om de nodige veranderingen door te voeren. Bij Barcelona kwamen Sergi Roberto, die zijn rentree maakte, en Ilaix Moriba in de ploeg voor Busquets en Araújo en bij Real Madrid maakten Valverde, Vinicius en Benzema plaats voor Marco Asensio, Isco en Mariano Diaz.

Barcelona was echter niet in staat om een nederlaag te vermijden. Koeman koos er ook nog voor om Martin Braithwaite en Trincao in het veld te brengen, als vervangers van Ousmane Dembélé en Pedri, maar ook dat bood geen soelaas. Braithwaite claimde een strafschop omdat Ferland Mendy zogenaamd aan zijn shirt trok, maar daar ging de scheiredsrechterlijke leiding niet in mee en de protesterende Jordi Alba kreeg geel. Real Madrid sloot de topper uiteindelijk met tien man af omdat Casemiro in een minuut tijd tweemaal geel kreeg voor overtredingen op Messi en Mingueza. Het was te kort dag voor Barcelona om daar nog van te kunnen profiteren, al ging een inzet van Moriba in de laatste zucht van de wedstrijd tegen de lat.

Door de overwinning overnacht Real Madrid als gedeeld koploper van LaLiga. De ploeg van Zidane en Atlético Madrid hebben beide 66 punten, maar het team van Diego Simeone speelt zondagavond nog een uitwedstrijd tegen Real Betis. Barcelona staat voorlopig op één punt van beide concurrenten uit de hoofdstad. Real Madrid speelt volgende week zondag uit tegen streekgenoot Getafe en dat is vier dagen later ook de tegenstander van Barcelona in het Camp Nou, omdat het team van Koeman zaterdag eerst nog de bekerfinale tegen Athletic Club speelt. Atlético speelt volgende week zondag thuis tegen Eibar.