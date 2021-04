Frans Hoek verdedigt Kjell Scherpen: ‘Hij won driemaal de Champions League’

Zaterdag, 10 april 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:57

Kjell Scherpen leidde met een blunder de nederlaag van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma (1-2) in. In zijn officiële debuut tegen FC Utrecht ging de 21-jarige doelman eveneens niet geheel vrijuit en in de wedstrijd tegen sc Heerenveen kon Henk Veerman niet van een misstap van de doelman profiteren. Frans Hoek erkent ‘de valse start’ van Scherpen in het eerste van Ajax, maar benadrukt dat het veel te vroeg is om een doorbraak bij Ajax en een fraaie carrière uit te sluiten.

“Het begin van Edwin van der Sar bij Ajax was ook haperend en aarzelend. Iedereen vond het toen onbegrijpelijk dat hij voor Ajax keepte. Edwin dreef wel boven”, memoreert de voormalig keeperstrainer van Ajax, het Nederlands elftal, Bayern München en Barcelona zaterdag in het Algemeen Dagblad. Ook in Spanje werkte hij met keeperstalenten. “Victor Valdés en José Manuel Reina waren bij Barcelona pas zestien toen we ze hoger lieten keepen. Ik zag supertalenten.”

“Valdes veroorzaakte wel meteen een paar onnodige penalty's. Ondanks de scepsis die toen ontstond, veroverde hij drie Champions League-bekers. We moeten voorzichtig zijn met oordelen. Het is irreëel en niet eerlijk om nu te zeggen of Scherpen goed of slecht is.” Hoek wijst erop dat na twee of drie jaar een goede balans op te maken valt. “De ideale curve, in een rechte lijn omhoog, bestaat niet. De kunst is alleen om die curve daarbij niet te ver te laten zakken.”

Hoek is benieuwd naar de komende weken, al zou Stekelenburg bijna hersteld zijn van zijn knieblessure. “Scherpen moet de rug rechten en daarbij is de eerstvolgende bal het belangrijkst. Je wilt ook niet dat hij nu niet meer gaat keepen, want dan blijft dit hangen. Daarom zijn de komende duels zo belangrijk. Het wordt voor hem een enorme uitdaging om zijn potentie te laten zien. Dat moet hij uiteindelijk zelf doen, maar goede begeleiding van de staf van Ajax is daarin onvoorstelbaar essentieel."

Scherpen liet donderdag een trap van Lorenzo Pellegrini door zijn vingers glippen. Een hard gelag voor de doelman. “Wat moet je erover zeggen? Een fout, zonde, je weet dat je daarvoor alles goed doet. Dit komt wel binnen”, vertelde hij na afloop in gesprek met RTL7. “Natuurlijk, dan moet je door. Het was gewoon een slecht moment. Zo’n bal pak je in principe honderd van de honderd keer. Het eerste uur vul ik het goed in, maar daar heb ik niks aan.”