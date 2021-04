Streaker bij United blijkt bekende nudist die vaker voor opschudding zorgde

De kwartfinale tussen Granada en Manchester United (0-2) was donderdagavond nog geen vijf minuten oud, toen een streaker voor het eerste moment van opwinding zorgde. Een man met een lange baard en wild krullend haar spreidde zijn armen om vervolgens poedelnaakt het veld over te steken. Het bleek te gaan om Olmo Garcia, een bekende nudist uit Granada. Op internet circuleren beelden waarop te zien is dat de man zeker geen onbekende is in de Spaanse stad. Zo beklom hij vorig jaar december in dezelfde toestand een kathedraal.

Garcia is woonachtig in Granada en studeerde in het verleden scheikunde, alvorens hij werkzaam was bij een bedrijf dat voedsel verkocht aan atleten. Vijf jaar geleden besloot hij het roer om te gooien en naakt door het leven te gaan, overtuigd van de 'psychologische voordelen' en het 'positieve effect op de huid'. Hij verwierf een zekere bekendheid in zijn streven naar dergelijke zegeningen toen hij volledig naakt de Camino de Santiago voltooide, een christelijke pelgrimstocht die eindigt in Noord-Spanje. Sindsdien is hij een vast onderdeel van een wandeling door de stad Granada.

Het was niet voor het eerst dat Garcia zich poedelnaakt liet vastleggen. In december vorig jaar klom hij naar een van de nissen van een zestien eeuwen oude kathedraal in Granada, waar hij plaatsnam om van het weer te genieten. Omstanders keken toe, filmden het tafereel en waarschuwden de politie. Uiteindelijk werd Garcia door brandweerlieden naar beneden gehaald. De nudist kwam er destijds zonder prent vanaf, daar hij door de afwezigheid van minderjarigen geen specifiek misdrijf pleegde.

Hoe Garcia donderdagavond Estadio Nuevo Los Cármenes wist te betreden is niet bekend. Ook in Spanje zijn supporters in het stadion niet welkom. De capriolen werden korte tijd gevangen door televisieomroepen, voordat de camera's zich weer tot het spel richtten. Terwijl de camera's hun aandacht afwendden, werd de man door de aanwezige politie aangehouden en van het veld begeleid, waarna scheidsrechter Artur Soares Dias het spel hervatte. Uiteindelijk lag het duel enkele minuten stil.

United had in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League geen kind aan Granada en kwam na een half uur spelen op voorsprong, toen Marcus Rashford en diepe bal van Victor Lindelöf knap controleerde en met rechts achter doelman Rui Silva werkte. Granada raakte in de tweede helft nog wel de paal, maar moest toezien hoe het duel in het slot werd gegooid door Bruno Fernandes. De middenvelder mocht in de blessuretijd aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Yan Brice Eteki.