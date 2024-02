Antony ontvangt duidelijk signaal van Ten Hag: basisdebutant krijgt de voorkeur

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor het Premier League-duel met Fulham bekendgemaakt. De manager van Manchester United moest vanwege veel blessures even puzzelen, en kiest voor een debutant in de spits. De wedstrijd begint om 16:00 uur en is te zien op Viaplay.

Vorig weekend waren the Mancunians met 1-2 te sterk op bezoek bij Luton Town. Rasmus Højlund kroonde zich in dat duel tot grote man door twee treffers te maken. Hij liep deze week echter een spierblessure op en is er niet bij tegen Fulham.

Ten Hag kon met het uitvallen van Højlund kiezen voor Marcus Rashford in de spits, met Antony of Amad Diallo op de flank, maar heeft gekozen voor Omari Forson in de spits. De negentienjarige Engelsman gaat zijn basisdebuut maken voor de club.

Zijn debuut in de hoofdmacht van the Mancunians is het niet. Drie keer eerder viel hij al in dit seizoen. Hij verzorgde zelfs een assist op het winnende doelpunt van Kobbie Mainoo in het met 3-4 gewonnen duel met Wolverhampton Wanderers.

Ten Hag moest daarnaast keuze maken achterin. Luke Shaw kwam tevens niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Luton en lijkt dit seizoen helemaal niet meer in actie te komen. Ook Tyrell Malacia, die al negen maanden aan de kant staat met een knieblessure, is niet inzetbaar.

De manager van Manchester United kiest voor Victor Lindelöf als vervanger. Het centrum van de verdediging wordt gevormd door Harry Maguire en Raphaël Varane. Op rechts speelt zoals gewoonlijk Diogo Dalot.

Op het middenveld kiest Ten Hag weer voor Mainoo, Casemiro en aanvoerder Bruno Fernandes. Voorin krijgt debutant Forson hulp van Rashford en Alejandro Garnacho.

