Overmars geconfronteerd met twee namen: ‘We kijken naar talent in Nederland’

Donderdag, 8 april 2021 om 20:59 • Chris Meijer

Marc Overmars heeft donderdagavond voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma een update gegeven van de stand van zaken binnen de selectie van Ajax. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers werd voor de camera van RTL gevraagd naar Owen Wijndal en Joey Veerman. Overmars benadrukt dat Ajax ‘de beste Nederlandse spelers probeert te krijgen’, maar geeft tegelijkertijd te kennen dat hij hoopt dat Nicolás Tagliafico komende zomer bij Ajax blijft.

“Owen Wijndal wellicht, Joey Veerman: hoe mogen we daar naar kijken?”, zo vraagt RTL-verslaggever Marcel Maijer aan Overmars. “Nou, ik denk dat we altijd kijken naar wat voor talent er in Nederland rondloopt”, antwoordt Overmars. “We proberen de beste Nederlandse spelers te krijgen. Maar dit zijn vragen waar ik niet veel mee kan. Omdat ik niet weet wat er met ons eigen team gebeurt. Nogmaals: ik hoop dat Nico (Tagliafico, red.) blijft.”

“Maar hij wordt 29 en wil graag nog een stap maken, maar ik ga het gesprek aan: blijf lekker een jaartje zitten. We staan in de kwartfinale van de Europa League met een heel jeugdig team, vanwege blessures. Dat is ook een gevaar, de ervaren jongens mis je in zo’n wedstrijd”, vervolgt Overmars, terwijl hij wijst op het ontbreken van onder meer Daley Blind, Maarten Stekelenburg en Sébastien Haller tegen AS Roma. De technisch eindverantwoordelijke bij Ajax durft zich nog niet uit te spreken over de eventuele uitgaande transfers die voor de deur kunnen staan.

“We leven in een wereld waarin we moeten zien of spelers überhaupt weggekocht gaan worden. We zijn een beetje verwend door de grote bedragen van de afgelopen jaren, maar die zie ik nu niet zomaar gehaald worden. Dat is aan de ene kant een voordeel, omdat spelers blijven. Maar we weten ook dat Ajax één of twee grote transfers moet doen om het een beetje op orde te houden”, stelt Overmars. Ajax gaat komende zomer in ieder geval afscheid nemen van Brian Brobbey, die een contractaanbod naast zich neergelegd heeft en transfervrij naar RB Leipzig gaat verkassen.

“Dan heb ik een halfuurtje nodig, om helemaal terug te blikken”, reageert Overmars als hem gevraagd naar zijn visie op het verhaal over het vertrek van Brobbey. “Ik heb gezegd dat ik er heel erg van baal, omdat hij een spits is. Dat heeft Ajax al heel lang niet gehad vanuit de eigen jeugd. Maar hij is ook een fantastische speler én fantastische jongen, die heel goed in onze groep past. Met Timber, Rensch, Gravenberch: dat groepje beweegt zich mooi door het team heen.”