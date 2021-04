Alfred Schreuder schrok zich ‘kapot’: ‘Hij geeft Ajax écht heel veel'

Woensdag, 7 april 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:08

Het grootste gemis bij Ajax in het restant van het seizoen is in de optiek van Alfred Schreuder zonder meer Daley Blind. De verdediger staat door een enkelblessure geruime tijd aan de kant en dat zal gemerkt worden, zo denkt de voormalig rechterhand van Erik ten Hag. Schreuder schrok zich naar eigen zeggen ’kapot’ toen hij Blind in Gibraltar naar het kunstgras zag gaan. “Zeker toen het zo lang duurde voordat hij opstond, dacht ik dat het zijn knie was”, vertelt hij in De Telegraaf.

De absentie van Blind is volgens Schreuder een fikse aderlating. “Zeker Europees, want nationaal is zijn afwezigheid makkelijker op te vangen. Samen met Dusan Tadic is hij het brein van het team”, benadrukt de assistent-trainer van Barcelona woensdag in het dagblad. “Een fantastische gozer en een heel bijzondere voetballer, een rustpunt aan de bal. Van achteruit weet Daley precies wat een wedstrijd op welk moment vraagt.

“Hij kan het spel ontzettend goed lezen en als het volgens hem nodig is, houdt hij de bal wat langer vast, kapt hij een bal terug of speelt hij de bal de andere kant op.” Schreuder weet als geen ander hoe belangrijk Blind in de coaching is én met zijn ervaring een belangrijke rol had kunnen vervullen in de Europa League-duels met AS Roma. Hij heeft met Ajax, Manchester United en Oranje zo vaak dit soort wedstrijden onder hoogspanning gespeeld.”

Schreuder kan niet veel met de kritiek dat Blind niet snel genoeg zou zijn. Geen enkele voetballer is perfect, zo benadrukt hij. Het is ‘een probleem’ dat helemaal geen probleem hoeft te zijn. “Het is typisch Nederlands om een minpunt te accentueren, maar je kunt beter kijken naar wat iemand een elftal biedt", vervolgt de rechterhand van Ronald Koeman bij Barcelona. "En Daley geeft Ajax écht heel veel. Bij uitstek in een aanvallende ploeg is hij goud waard. Hij controleert de situatie rondom de bal volledig. En al kost zijn snelheid één of twee doelpunten per seizoen, wellicht bereidt hij er wel vijftien voor.”

“Zonder dat het grote publiek dat ziet.” Schreuder denkt dat Ajax zich voor de halve finale van de Europa League gaat plaatsen, mede omdat ook AS Roma een aantal belangrijke spelers mist. “Marc Overmars en Erik zijn erin geslaagd weer een prima selectie samen te stellen. Nadat we in 2019 de halve finale van de Champions League haalden, zou dit een nieuwe topprestatie zijn.”