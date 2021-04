Bozeník gelinkt aan Excelsior: ‘Hij moet hoe dan ook gaan spelen’

Dinsdag, 6 april 2021 om 10:23 • Yanick Vos

Rob Baan, voormalig technisch directeur van Feyenoord, denkt dat de Rotterdammers er goed aan doen om Robert Bozeník volgend seizoen te verhuren aan Excelsior. De 21-jarige Slowaakse spits komt dit seizoen nauwelijks aan de bak onder trainer Dick Advocaat. Volgens Baan moet Bozeník vlieguren maken en kan hij dat het beste doen bij de club waar Feyenoord invloed heeft.

Bozeník kreeg zondag tegen Fortuna Sittard (2-0 winst) de kans in de punt van de aanval. Hij liet diverse kansen liggen om tot scoren te komen. “Het is nog niet goed genoeg", zo luidt het oordeel van Baan, die van 1998 tot 2003 aan het roer stond in De Kuip, bij FC Rijnmond. "Hij moet leren hoe hij tegen bepaalde verdedigers moet spelen. Bozeník moet volgend jaar hoe dan ook gaan spelen."

Wanneer Baan gevraagd wordt aan welke club Feyenoord Bozeník het beste kan verhuren, hoeft hij niet lang na te denken: “Excelsior”, aldus Baan. “Als hij niet gaat voetballen, dan ben je hem over één à twee jaar 'kwijt'. Laat hem spelen en ervaring opdoen. En dan haal je hem terug.” Volgens Baan doet Excelsior volgend seizoen weer mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie en daar kan Bozeník volgens hem een bijdrage aan leveren.

Of Excelsior een te laag niveau is voor Bozeník? “Als je hem bijvoorbeeld naar RKC laat gaan, weet je dan zeker of Bozeník dan gaat spelen? Bij Excelsior kun je daar invloed op hebben, afhankelijk wie daar de trainer is”, aldus Baan. Bozeník kwam in januari vorig jaar voor vier miljoen euro over van MSK Zilina. Zijn contract in De Kuip loopt door tot medio 2024.