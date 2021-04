Afellay snapt niets van Ihattaren: ‘Hij maakt zichzelf kapot’

Zondag, 4 april 2021 om 23:32 • Yanick Vos • Laatste update: 23:39

Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay hebben geen goed woord over voor de reactie van Mohamed Ihattaren na zijn doelpunt tegen Heracles Almelo. De aanvallende middenvelder scoorde op fraaie wijze en zocht vervolgens de camera op. "Niemand die mij kapot krijgt, vriend. Niemand!", riep Ihattaren richting de televisiekijkers. De analisten van Studio Voetbal vragen zich af aan wie de boodschap is gericht en waarom hij er voor kiest om op deze manier in het nieuws te komen.

Ihattaren kwam als invaller binnen de lijnen en maakte in blessuretijd op prachtige wijze de 3-0. Van Hooijdonk is onder de indruk van zijn treffer, maar niet van zijn reactie die daarop volgde. “Dit vind ik verschrikkelijk. Als je zo weinig zelf hebt laten zien, dan hoop ik dat er mensen zijn die tegen jou zeggen: luister, kijk eens in de spiegel. Dat er dan als jonge jongen een lampje bij je gaat branden, dan heeft iedereen bij jou bereikt wat ze willen bereiken. Blijkbaar is dat niet het geval, anders reageer je niet zo. Over wie heeft hij het nou?”, vraagt de oud-international zich af. “Over de mensen die kritiek op hem hebben? Over de mensen die hem niet hebben geselecteerd voor Jong Oranje?”

??? "?????????????? ?????? ?????? ?????????? ????????????. ??????????????. ??????????????!" Ihattaren krulde de bal in de extra tijd met zijn linker de bovenhoek in, waarna de veelbesproken middenvelder het uitschreeuwde. #PSVHER Meer ? https://t.co/yrB5F2cB64 pic.twitter.com/frB3WfCeZe — NOS Sport (@NOSsport) April 4, 2021

Presentator Sjoerd van Ramshorst legt de vraag vervolgens neer bij Afellay. “Over wie zou hij het hebben?”, vraagt hij aan de oud-middenvelder. “Al sla je me dood”, reageert Afellay. “Hij heeft het erover dat niemand heb kapot kan krijgen. Maar hij maakt zichzelf kapot. De storm is net een beetje gaan liggen en dan maak je zo’n fantastische goal. Dan hebben we het nu toch weer over randzaken. Dit is niet zoals je in het nieuws wil komen”, aldus Afellay. Ihattaren heeft na afloop tegenover de media niet laten weten waarom hij op deze manier reageerde en aan wie de boodschap was gericht.