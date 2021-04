Sergio Ramos lijkt Clásico en kraker in de Champions League te missen

Donderdag, 1 april 2021 om 14:46 • Chris Meijer • Laatste update: 14:51

Sergio Ramos is met een blessure teruggekeerd bij Real Madrid na interlandverplichtingen met de nationale ploeg van Spanje. De Koninklijke maakt via de officiële kanalen bekend dat de 35-jarige centrumverdediger met een spierblessure in zijn linkerbeen kampt, maar maakt geen melding van de duur van zijn afwezigheid. Mundo Deportivo weet echter te melden dat Ramos de wedstrijden tegen Liverpool (6 en 14 april, kwartfinale van de Champions League) en Barcelona (10 april) in ieder geval aan zich voorbij moet laten gaan.

Ramos speelde afgelopen week drie interlands voor de nationale ploeg van Spanje. Tegen Griekenland (1-1) was hij nog basisspeler, maar werd hij in de rust naar de kant gehaald door bondscoach Luis Enrique. Tegen Georgië (1-2 zege) zat de verdediger negentig minuten op de reservebank, terwijl hij woensdag tegen Kosovo (3-1 zege) vier minuten kreeg in zijn 180e interland. Op Instagram doet Ramos zelf uit de doeken dat hij na het duel met Kosovo nog op het veld heeft getraind en tijdens die oefensessie last van zijn kuit kreeg.

“De waarheid is dat ik een paar behoorlijk zware weken heb gehad. Een blessure is altijd een op fysiek en emotioneel gebied altijd zwaar. Gelukkig voel ik me sinds een paar dagen beter, maar zowel in het voetbal als in het leven speelt pech helaas een rol”, schrijft Ramos op Instagram. “Als er iets is dat me pijn doet, is het niet in staat te zijn om het team te helpen in deze zware wedstrijden van de komende weken en ook niet in staat te zijn om de liefde en energie terug te geven op het veld. Ik kan niets anders doen dan eerlijk spreken, hard werken en het team aanmoedigen met mijn hele hart en ziel.”

Real Madrid doet op zijn statement via de officiële kanalen nog geen uitspraak over de duur van de afwezigheid van Ramos. Vanuit Spanje klinkt echter dat Ramos de komende maand niet in actie zal kunnen komen. Het betekent een forse aderlating, want Real Madrid neemt het in de tussentijd op tegen Eibar, Liverpool, Barcelona en opnieuw Liverpool.