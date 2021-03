AZ troeft concurrenten af in strijd om GA Eagles-verdediger Beukema

Woensdag, 31 maart 2021 om 10:30 • Laatste update: 10:56

Sam Beukema is hard op weg naar AZ. Voetbal International meldt dat hij op het punt staat om een meerjarig contract te tekenen in Alkmaar. De 22-jarige verdediger van Go Ahead Eagles wordt vandaag medisch gekeurd door de huidige nummer drie van de Eredivisie, waarna hij zijn sportieve toekomst aan de Alkmaarders verbindt. Feyenoord en FC Utrecht hadden ook interesse.

De overstap van Beukema naar AZ komt niet uit de lucht vallen. De verdediger heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld in de Keuken Kampioen Divisie en genoot belangstelling van diverse clubs in de Eredivisie. Ook vanuit Engeland zou interesse zijn geweest. De mandekker vervolgt zijn loopbaan na dit seizoen bij AZ. Volgens VI wordt Beukema na Jan Kromkamp de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedneis van Go Ahead Eagles. Welk bedrag met de overstap gemoeid is, weet het weekblad niet te melden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beukema laat zich dit seizoen ook in aanvallend opzicht gelden. De verdediger, die verkozen werd tot de beste speler van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie, was tot dusver goed voor zeven doelpunten. Maandagavond liet de verdediger na afloop van het 3-3 gelijkspel tegen FC Den Bosch tegenover ESPN al weten dat een akkoord met een Eredivisie-club in de lucht hing. “De kans is wel groot dat er binnen drie weken wat rond is”, zei de verdediger, die een contract tot medio 2023 doorlopend contract bij Go Ahead Eagles inruilt voor een langdurige verbintenis bij AZ.