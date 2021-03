Cristiano Ronaldo is woedend op Makkelie; armoedig België laat zich aftroeven

Zaterdag, 27 maart 2021 om 22:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

Portugal heeft zaterdagavond zijn tweede WK-kwalificatiewedstrijd niet in winst weten om te zetten. Onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie kwam de ploeg van bondscoach Fernando Santos niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Servië. Cristiano Ronaldo claimde aan het einde van het duel een doelpunt, maar Makkelie oordeelde dat de bal niet over de lijn was. De bal leek op de beelden over de lijn, maar er was geen VAR of doellijntechnologie om dat te checken. In Groep E liep België tegen pijnlijk en verrassend puntenverlies aan tegen Tsjechië: 1-1. De Tsjechen gaan daardoor aan de leiding in de poule op basis van een beter doelsaldo.

Servië – Portugal 2-2

Met Dusan Tadic in de basis kwam Servië al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Bernardo Silva werd aan de rechterkant aangespeeld door Cristiano Ronaldo en legde de bal vervolgens op een presenteerblaadje bij de tweede paal, waar het voor Jota een koud kunstje was om de bal achter doelman Marko Dmitrovic te koppen. De thuisploeg kwam er totaal niet aan de pas in de eerste helft en moest tien minuten voor rust een tweede tegentreffer slikken. Wederom was het Jota die met het hoofd trefzeker was. Het voorbereidende werk kwam dit keer van de voet van Cédric Soares.

Ronaldo is WOEST! ?? Drama in de absolute slotfase van Servië - Portugal, waar Cristiano Ronaldo geen goal krijgt aangezien er geen doellijntechnologie is ?? Ronaldo gooit zijn aanvoerdersband op de grond en duikt woedend de catacombe in ??#ZiggoSport #WCQ #SRBPOR pic.twitter.com/j2IqsT2kAT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 27, 2021

In de tweede helft bracht Servië de spanning al snel terug in de wedstrijd, toen Aleksandar Mitrovic van dichtbij voor de aansluitingstreffer aantekende. De spits kopte op aangeven van de ingevallen Nemanja Radonjic raak tussen twee verdedigers van Portugal in. Nadat Tadic niet veel later met een volley rakelings over het doel van Anthony Lopes schoot, was Filip Kostic wél trefzeker. De buitenspeler werd na een vlijmscherpe counter alleen op het doel af gestuurd en rondde met rechts af: 2-2. Beide ploegen gingen op jacht naar de overwinning en kregen daar ook kansen toe, maar gescoord zou er niet meer worden. Servië eindigde het duel wel met tien man, nadat Nikola Milenkovic in blessuretijd veel te stevig doorging op de enkel van Danilo. In blessuretijd ontstond dus consternatie, toen Ronaldo een doelpunt claimde, dat door Makkelie niet werd toegekend. Ronaldo gooide zijn aanvoerdersband op de grond en dook woedend de catacombe in.

Tsjechië – België 1-1

In een levendige beginfase kregen beide ploegen een goede mogelijkheid om de score te openen. Dries Mertens zag een poging van afstand gekeerd worden door doelman Tomás Vaclík, terwijl Michael Krmencík de paal trof. De aanvaller van PAOK Saloniki haalde uit vanaf de rand van het strafschopgebied, maar was ongelukkig in de afronding. De beste kans in de eerste helft was voor Leander Dendoncker. De middenvelder kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied mee en probeerde het met een volley in de korte hoek, maar moest toezien hoe Vaclík knap een hand tegen de bal kreeg.

Hoewel de bezoekers het betere van het spel hadden, was het Tsjechië dat verrassend de leiding nam. Lukás Provod kreeg alle tijd en ruimte om van zo’n twintig meter uit te halen en vond met een droge schuiver de rechter benedenhoek. Heel lang kon de ploeg van Jaroslav Silhavý echter niet genieten van de voorsprong, toen Romelu Lukaku na een uur spelen op voor hem bekende wijze voor de gelijkmaker tekende. De spits van Internazionale werd bediend door Kevin De Bruyne, draaide Ondrej Celustka dol en schoot met links raak: 1-1. België ging vervolgens op zoek naar de overwinning en was via De Bruyne heel dichtbij, maar de middenvelder trof eerst de paal en schoot tien minuten voor tijd rakelings naast. België mocht zich uiteindelijk gelukkig prijzen dat het met een punt van het veld stapte, toen Jan Boril met een schot de lat raakte.