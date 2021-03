Noorwegen heeft boodschap aan andere landen met nieuw statement

Zaterdag, 27 maart 2021 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:31

Het statement dat Noorwegen initieerde tegen Qatar heeft zaterdag een vervolg gekregen. De Noorse spelers vroegen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Turkije opnieuw aandacht voor de mensenrechtensituatie in Qatar. Ze droegen daarvoor dezelfde shirts, maar met een toevoeging, als woensdag voorafgaand aan het duel met Gibraltar.

Erling Braut Haaland, Martin Ödegaard en consorten vragen andere landen om steun en hielden een hand opgestoken. Naast de boodschap 'Human rights, on and off the pitch' stond er namelijk ook te lezen: 'Noorwegen, Duitsland, next?' Bij de twee landen staat een vinkje, als teken dat zij zich al uitgesproken hebben tegen de situatie in Qatar. Gelijktijdig maakte het Nederlands elftal overigens óók een statement voorafgaand aan het duel met Letland.

Norway continue their protest against 2022 World Cup host Qatar's human rights record before their qualifier against Turkey (?? via @2sporten) pic.twitter.com/7gef5RNmoW — B/R Football (@brfootball) March 27, 2021

Dinsdag werd al duidelijk dat Noorwegen broedde op een statement. "We werken aan iets concreets", zei bondscoach Stale Solbakken op de persconferentie. "We willen druk uitoefenen op de FIFA om nog directer en steviger strenge eisen neer te leggen bij de autoriteiten in Qatar." In Noorwegen ontstond met name in de afgelopen weken weerstand tegen het WK in de oliestaat. Zes Noorse clubs en een mensenrechtenorganisatie dringen er bij de voetbalbond van Noorwegen op aan om het omstreden WK te boycotten.