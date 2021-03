Nederlands elftal komt zoals verwacht met statement tegen Qatar

Het Nederlands elftal heeft zaterdag zoals aangekondigd een statement gemaakt tegen de mensenrechtensituatie in Qatar. De spelers van Oranje kwamen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Letland het veld op in zwarte shirts met daarop de boodschap 'Football Supports Change', ofwel 'voetbal ondersteunt verandering'.

Aanvoerder Georginio Wijnaldum draagt een aanvoerdersband met daarop dezelfde tekst. De KNVB geeft op zijn website uitleg over de boodschap achter het statement. "Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat. Je leidt je elftal; in je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden."

"Dan zijn we collectief aanvoerders", vervolgt de KNVB. "Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu: ‘Football Supports Change’. Overal. Ook in Qatar. Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk. Want: ‘Football Supports Change’."

Sinds de berichtgeving van The Guardian over het aantal arbeiders dat is omgekomen bij de bouw van de WK-stadions in Qatar is de roep om een boycot groot. In totaal stierven volgens de Britse krant minimaal 6.500 arbeidsmigranten uit Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan. Omdat andere landen die cijfers niet goed bijhouden, ligt het werkelijke aantal slachtoffers zelfs nog hoger.