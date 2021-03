‘Bij Ajax oogt hij beter dan bij Oranje, maar ik weet ook hoe dat komt’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 07:48 • Laatste update: 07:54

Als rapporteur van De Telegraaf heeft Sjaak Swart het complete Nederlands elftal, inclusief bondscoach Frank de Boer, beoordeeld met een onvoldoende voor het WK-kwalificatieduel met Turkije (4-2). “Iedereen verdient een vijf”, aldus de oud-voetballer, die Oranje ‘in zijn totaliteit’ zag falen in Istanbul.

Doelman Tim Krul kreeg pas vlak voor de aftrap te horen dat hij moest spelen, toen Jasper Cillessen geblesseerd afhaakte. De sluitpost van Norwich City speelde allesbehalve zijn beste wedstrijd en gaf na afloop aan dat de wisseling onder de lat vlak voor de aftrap hem geen goed deed. Swart vindt dat Krul zich beter had moeten instellen. “Je moet altijd klaar zijn. En met zijn routine moet hij dat ook kunnen."

Het centrale duo achterin bestond uit Matthijs de Ligt en Daley Blind, die niet konden voorkomen dat Burak Yilmaz drie keer scoorde. “Je schrikt als je moet constateren dat Matthijs niet in positieve zin is opgevallen”, aldus Swart, die had verwacht dat de Juventus-verdediger meer de leiding zou nemen in de achterhoede. “En het centrale duo stond tegenover een spits die al 35 jaar is en al vijf seizoenen maar net op de been blijft omdat hij zo vaak blessures heeft. Ik ken die Burak Yilmaz als geen ander, want hij komt al vijf jaar bij dezelfde fysiopraktijk als ik aan de Bosbaan in Amsterdam. Echt, daar komt hij speciaal heen voor zijn behandelingen, anders speelt hij alleen halve wedstrijden.”

Ook Blind kon geen indruk maken op Swart. “In alle eerlijkheid zeg ik dat Daley bij Ajax beter oogt dan bij Oranje, maar ik weet ook hoe dat komt. In het systeem van Ajax weet iedereen van elkaar wat hij doet. Bij Ajax had Daley in het weekend nog een enorm hoog percentage passnauwkeurigheid, las ik. Tegen Turkije zie ik dan drie of vier ballen achter elkaar niet aankomen.” Volgens Swart heeft dat laatste niet alleen met Blind zelf te maken, maar ook met zijn ploeggenoten. “Je moet elkaar wel begrijpen in een team.”

Over de rol van Memphis Depay was Swart niet te spreken. Hij zag de aanvaller van Olympique Lyon afgelopen weekend tegen Paris Saint-Germain (2-4) al ondermaats presteren. Door L’Équipe werd hij voor het duel met PSG beoordeeld met een twee. “Het betekent dat hij in een mindere vorm stak en die vorm heeft hij meegenomen naar Oranje. Zonde. Verwachten we met z’n allen te veel van hem? Misschien wel, maar van een speler met een goede individuele actie en zo’n goede trap mag je ook veel verwachten.”