De slechtste man van Oranje had juist vroeg kunnen opstaan

Woensdag, 24 maart 2021 om 20:02 • Laatste update: 20:10

Het Nederlands elftal heeft woensdagavond in de eerste groepswedstrijd van WK-kwalificatiereeks verloren van Turkije. De ploeg van Frank de Boer kwam op een 3-0 achterstand, keerde door doelpunten van invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong terug in de wedstrijd en verloor uiteindelijk met 4-2. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Turkije

SPELER CIJFER Tim Krul 4,5 Kenny Tete 6 Matthijs de Ligt 6,5 Daley Blind 5,5 Owen Wijndal 5 Marten de Roon 6 Frenkie de Jong 5,5 Georginio Wijnaldum 5 Steven Berghuis 5 Memphis Depay 6,5 Donyell Malen 3,5

Cijfers Oranje

Tim Krul: 4,5

Pas enkele minuten voor de aftrap werd duidelijk dat Krul het doel zou verdedigen, daar Jasper Cillessen geblesseerd raakte in de warming-up. De doelman kende geen gelukkige wedstrijd. Voorafgaand aan de 1-0 stapte hij net de verkeerde kant op en reageerde hij niet overtuigend op het van richting veranderde schot. Bij de daaropvolgende strafschop van Burak Yilmaz bleef Krul in het midden staan en ging hij door zijn knieën, in plaats van een hoek te kiezen. Ook bij de 3-0, een afstandsschot van Hakan Çalhanoglu, mocht hij meer doen, waarna hij tevens een verkeerde inschatting door naar voren te stappen maakte toen Burak Yilmax een vrije trap binnenschoot.

Kenny Tete: 6

"Ik denk dat Kenny iets gereserveerder is, en niet de drang heeft om er continu overheen te denderen", verklaarde Frank de Boer zijn keuze voor Kenny Tete in plaats van Denzel Dumfries. Hij bleek gelijk te hebben, maar mede daardoor werd de ruimte aan de rechterkant in de eerste helft nauwelijks benut door Oranje. Na de pauze bewees Tete wel degelijk een offensieve bijdrage te kunnen leveren: hij combineerde op enkele momenten goed met Berghuis en bereidde een schotkans van Wijnaldum voor. Toch koos De Boer ervoor om Tete halverwege de tweede helft te vervangen door Dumfries.

Matthijs de Ligt: 6,5

De verdediger, die zijn eerste interland onder Frank de Boer speelde, leidde met een ongelukkig balcontact de 1-0 in, maar herpakte zich daarna met enkele goede onderscheppingen en inspeelpasses. Met een sterke kopbal was De Ligt vlak voor de rust dicht bij een goal, maar Okay Yokuslu haalde de bal op de doellijn weg. Na iets meer dan een uur spelen blokkeerde De Ligt een schot van Ozan Tufan met een goede sliding.

Daley Blind: 5,5

Normaliter is Blind degene die de opbouw verzorgt met zijn inspeelpasses, maar die kwamen te vaak niet aan op de plek van bestemming. Ze waren vooral in de eerste helft te kort of misten de juiste richting. Na de pauze slaagde Blind er beter in om de linies voor hem te bedienen. In verdedigend opzicht had de Ajacied het lastig: hij kwam snelheid tekort.

Owen Wijndal: 5

Van de bravoure die Wijndal tentoonspreidt bij AZ was nog weinig over. In plaats van de weg naar voren te kiezen legde de linksback weinig risico aan zijn spel. Bovendien.was Wijndal niet zo overtuigend in de duels: hij won er drie van de zes. Hoewel de vleugelverdediger niet in grote problemen raakte, had hij meer felheid in zijn spel mogen leggen. Acht minuten voor tijd werd hij vervangen door Patrick van Aanholt.

Marten de Roon: 6

Met twee intercepties, drie tackles en vier gewonnen duels kon De Roon op die gebieden de beste statistieken overleggen in de eerste 45 minuten, al zegt dat ook veel over de andere spelers. Als hij zelf aan de bal was, was de bijdrage van De Roon erg beperkt. De middenvelder begon de tweede helft door niet bepaald overtuigend in te schuiven voordat Çalhanoglu een schot afloste en werd na een uur gewisseld voor Luuk de Jong.

Frenkie de Jong: 5,5

De ogen zijn bij Oranje al gauw gericht op De Jong, maar hij kon niet echt voldoen aan de verwachtingen. Aan de bal was hij aan de trage kant en lang niet zo zuiver als normaliter. In verdedigend opzicht was hij in minuut 33 belangrijk door de bal uit het strafschopgebied te halen na een rappe Turkse counter, maar het was een van zijn spaarzame hoogtepunten.

Georginio Wijnaldum: 5

Met enkele demarrages en actieve bijdragen begon de wedstrijd van Wijnaldum veelbelovend, maar in de moeilijke fase die volgde stond de aanvoerder niet op. Hij kwam met name in het eerste uur nauwelijks in het stuk voor, terwijl hij de meest vooruitgeschoven middenvelder was. Vervolgens werd zijn bijdrage iets zichtbaarder.

Steven Berghuis: 5

De voorzetten van Berghuis waren meerdere keren vrij bedroevend en daardoor kon hij zijn stempel niet drukken op de wedstrijd, al resulteerde een late corner van de buitenspeler wel in een kopkans voor Luuk de Jong. De aanvaller van Feyenoord was in de eerste helft wel van waarde als de bal laag bij de grond bleef. Hij vond onder meer Depay vrij gemakkelijk en was sterk in persoonlijke duels. Na de rust mocht Berghuis twee vrije trappen nemen vanuit aantrekkelijke posities: de één vloog naast de bovenhoek en het doel achter de andere werd niet helemaal duidelijk omdat de bal werd geblokkeerd.

Memphis Depay: 6,5

Met scherpe, lage voorzetten bereidde Depay zowel de 3-1 als de 3-2 voor. Zelf kreeg hij diep in de blessuretijd de kans om te scoren, maar zijn penalty werd gekeerd door keeper Ugurcan Çakir. Depay was de hele wedstrijd actief betrokken in de voorhoede, maar zijn acties kenden wisselend succes. De aanvaller ontfermde zich over de eerste drie vrije trappen die Oranje op doel kon schieten en die pogingen leverden te weinig op. Niet voor niets liet hij de eer later in de wedstrijd aan Berghuis.

Donyell Malen: 3,5

Als iemand ervoor had kunnen zorgen dat de wedstrijd al vroeg een andere wending nam, was het Malen. Zijn schoten in de eerste en twintigste minuut misten kracht; met name uit de laatste poging had Malen meer moeten halen, want hij stond relatief vrij aan de rand van het strafschopgebied. Ook veroorzaakte hij de strafschop waaruit Turkije de 2-0 maakte. Er waren nauwelijks positieve momenten om de mindere momenten te compenseren. Halverwege de tweede helft.maakte hij plaats voor Davy Klaassen.