‘PSV bepaalt vraagprijs na Italiaanse belangstelling voor Donyell Malen’

Donderdag, 25 maart 2021 om 08:01 • Chris Meijer

In de zoektocht naar een ‘jonge, sterke en getalenteerde’ spits is AC Milan uitgekomen bij Donyell Malen, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De roze sportkrant schrijft tegelijkertijd dat PSV hoog inzet, want de Eindhovenaren verlangen dertig miljoen euro voor de 22-jarige spits. Naast Malen zou ook Benfica-spits Darwin Núñez in beeld zijn bij de huidige nummer twee van de Serie A.

Malen bevindt zich al jaren op de radar van AC Milan, maar kan nu op concrete belangstelling van de Italiaanse grootmacht rekenen. I Rossoneri zoeken naar een ‘jonge, sterke en getalenteerde’ spits, die vermoedelijk voor de lange termijn de opvolger van Zlatan Ibrahimovic zal moeten worden. La Gazzetta dello Sport houdt er echter rekening mee dat Malen door zaakwaarnemer Mino Raiola ook weleens ergens anders naartoe gebracht kan worden, want er wordt gesteld dat de belangenbehartiger de spits van PSV bij Borussia Dortmund zal aanbieden als Erling Braut Haaland vertrekt.

PSV zet in ieder geval hoog in, want de Eindhovenaren verlangen naar verluidt een transfersom van dertig miljoen euro voor Malen. De spits werd in de zomer van 2017 voor 600.000 euro overgenomen van Arsenal en ontwikkelde zich uiteindelijk tot basisspeler in de hoofdmacht. Malen - wiens contract nog doorloopt tot medio 2024 - was dit seizoen voorlopig goed voor 23 doelpunten en 8 assists in 39 officiële wedstrijden.

Overigens is AC Milan ook in de markt voor Núñez, voor wie Benfica afgelopen zomer 24 miljoen euro overmaakte naar Almería. De 21-jarige Uruguayaanse spits kende een vliegende start bij de Portugese grootmacht, maar zijn productie is in de afgelopen maanden wat gestokt. Benfica-trainer Jorge Jesus voorspelde in november dat Núñez de duurst verkochte speler in de clubhistorie gaat worden. Als Núñez inderdaad de duurst verkochte speler in de clubhistorie van Benfica moet worden, moet er diep voor hem in de buidel worden getast. Het record staat voorlopig op naam van João Félix, voor wie Atlético Madrid in de zomer van 2019 126 miljoen euro neertelde.