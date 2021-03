Bewierookte Madueke in Engeland vergeleken met Foden en Sancho

Woensdag, 24 maart 2021

Jong Engeland-trainer Aidy Boothroyd is zeer te spreken over de ontwikkeling die Noni Madueke op dit moment doormaakt. De aanvaller van PSV is bezig aan een sterk seizoen in Eindhoven en dat is in zijn geboorteland niet onopgemerkt gebleven. Boothroyd besloot Madueke voor het eerst op te nemen in de definitieve selectie van Jong Engeland in aanloop naar het EK, waar hij met zijn negentien jaar de jongste speler binnen de selectie is. Boothroyd schroomt zelfs niet om de vergelijking te trekken met Phil Foden.

Madueke had de Engelse topclubs in 2018 voor het uitkiezen, maar gaf de voorkeur aan PSV, waar hij kon rekenen op de persoonlijke begeleiding van Ruud van Nistelrooij als spitsentrainer. Tweeënhalf jaar na zijn overstap kreeg Madueke voor het eerst een belletje van de bondscoach van Jong Engeland. Boothroyd besloot de behendige dribbelaar enkele dagen voor de bekendmaking van de Engelse selectie te bellen met het nieuws dat hij bij de selectie zou zitten. "Hij heeft een aanstekelijk karakter dat zelfs via de telefoon naar voren komt", wordt Boothroyd geciteerd door de Daily Mail.

"Hij is een zeer getalenteerde speler en hij was blij met het feit dat hij was opgeroepen. Een beetje zoals Phil Foden. Niemand had echt van hem gehoord, totdat hij in actie kwam op het EK. Laten we hopen dat Noni positieve aandacht kan creëren voor de manier waarop hij speelt." De vergelijking met Foden is opmerkelijk, gezien de stormachtige ontwikkeling van de middenvelder van Manchester City. Foden geldt doorgaans als vaste waarde binnen de ploeg van Josep Guardiola en is door bondscoach Gareth Southgate bij de nationale ploeg van Engeland gehaald voor de WK-kwalificatieduels met San Marino, Albanië en Polen.

Voor Madueke, die in het verleden verschillende jeugdteams van Engeland doorliep, wacht komende week het EK, als de beloftenploeg van Engeland de groepsduels met Jong Kroatië, Jong Portugal en Jong Zwitserland afwerkt. Wedstrijden die tussen 25 en 31 maart worden gespeeld in de Sloveense steden Ljubljana en Koper. "Dat Madueke door Boothroyd in één adem wordt genoemd met Foden, suggereert dat hij een grote rol kan spelen", schrijft de tabloid. "Het verhaal van Madueke heeft veel vergelijkingen met de carrière van Jadon Sancho."

Het is echter zeker geen uitgemaakte zaak dat Madueke een sleutelrol gaat spelen tijdens het komende EK. Boothroyd stuurde tevens uitnodigingen naar onder meer Mason Greenwood (Manchester United), Curtis Jones (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en Emile Smith-Rowe (Arsenal). De concurrentie voor Madueke is daarmee behoorlijk fors bij the Three Lions en het is niet aannemelijk dat hij als debutant gelijk een basisplaats zal krijgen. Bovendien heeft de aanvaller van PSV de mogelijkheid om zijn interlands in de toekomst voor Nigeria te spelen.