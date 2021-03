Malacia ontkent ruzie met Berghuis: ‘Dat stuurde iemand mij ook door’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 11:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:11

Tyrell Malacia ontkent afgelopen week tijdens een training van Feyenoord betrokken te zijn geraakt bij een ruzie met Steven Berghuis. Dat laat de vleugelverdediger dinsdag weten in gesprek met RTV Rijnmond. Malacia en Berghuis zouden het volgens het Algemeen Dagblad vorige week met elkaar aan de stok hebben gekregen in de voorbereiding op het thuisduel met FC Emmen (1-1), maar daar is volgens Malacia geen sprake van.

"Het zit goed in de groep, maar in de wedstrijden komt dat niet altijd naar voren", laat Malacia weten in gesprek met de regionale omroep. De ploeg van trainer Dick Advocaat liep zaterdagavond tegen de zoveelste domper aan door op eigen veld niet voorbij hekkensluiter Emmen te komen. "Het draait niet in teamverband, dat is wel erg jammer. Er is ook soms kritiek op mijn voorzetten, dat kan en moet ook beter. Ik train er hard op en de afgelopen wedstrijden ging het alweer iets beter. Als die ballen er vervolgens ook in gaan, dan gaan mijn statistieken ook omhoog."

Malacia werd afgelopen weekeinde onbedoeld hoofdrolspeler in een rel met Berghuis, toen het tweetal het op trainingscomplex 1908 met elkaar ruzie zou hebben kregen. De lucht zou voor de wedstrijd tegen Emmen nog niet helemaal geklaard zijn en het teleurstellende gelijkspel tegen de laagvlieger in de Eredivisie zou het chagrijn alleen maar hebben versterkt. Volgens Malacia is het een storm in een glas water. "Dat er een incident tussen mij en Berghuis is geweest op de training klopt niks van", vertelt de linksback. "Dat stuurde iemand mij ook door. Ook met de trainer heb ik geen problemen, we kunnen het goed met elkaar vinden. Of dat voor iedereen geldt? Daar heb ik het niet over met de anderen."

Het rommelt naar verluidt al geruime tijd binnen de selectie van Feyenoord. Sommige spelers zouden de bal op trainingen en in wedstrijden zelfs zo snel mogelijk bij Berghuis inleveren, uit angst voor een afkeurende reactie van de aanvoerder. Tijdens de wedstrijd tegen Emmen kreeg Berghuis het aan de stok met ‘iemand die hem na de zoveelste keer balverlies probeerde op te peppen’. Het Algemeen Dagblad noemt het onduidelijk wie hem exact iets toeriep, maar op de persconferentie van Advocaat na afloop werd er gerept over een ballenjongen.