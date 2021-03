MVV Maastricht wil Naci Ünüvar en Sontje Hansen graag huren van Ajax

Zaterdag, 20 maart 2021 om 12:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:52

MVV Maastricht raakte vrijdagavond gecharmeerd van Naci Ünüvar en Sontje Hansen. De ploeg van trainer Darije Kalezic in de Keuken Kampioen Divisie met 4-3 van Jong Ajax, mede doordat beide talenten eenmaal tot scoren kwamen. Via Twitter probeert MVV met een knipoog Ajax te verleiden om Ünüvar en Hansen volgend seizoen in Maastricht te stallen.

"Hey Ajax", schrijft MVV. "Wij hebben hier in Maastricht de beste carnaval, André Rieu en het is er altijd tien graden warmer. Wat dachten Naci Ünüvar en Sontje Hansen ervan om een jaartje te komen rijpen in het Zuiden? DM's staan open!" Ajax heeft nog niet gereageerd op de ludieke tweet. Voor MVV kwam door de nederlaag een einde aan een reeks van vier gewonnen wedstrijden. De Limburgers staan op de veertiende plek, met twee punten achterstand op Jong Ajax, dat juist voor het eerst in acht duels weer eens won en twaalfde staat.

Hey @AFCAjax, Wij hebben hier in Maastricht de beste carnaval, André Rieu en het is er altijd 10 graden warmer. Wat dachten Naci Ünüvar en Sontje Hansen ervan om een jaartje te komen rijpen in het Zuiden? DM's staan open!#jajmvv — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) March 19, 2021