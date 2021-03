‘Ik was ook wel graag bij Ajax gebleven, de situatie liet het niet toe’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 09:36

Voor Ricardo Kishna staat zondagavond met ADO Den Haag een weerzien met Ajax op het programma. De 26-jarige aanvaller brak in Amsterdam door in het profvoetbal, alvorens hij in 2015 de overstap naar Lazio maakte. Kishna geeft in een interview met De Telegraaf te kennen dat hij bijna zes jaar geleden eigenlijk het liefst bij Ajax was gebleven.

“Bij Ajax is het voor mij allemaal is begonnen. Ik ben er doorgebroken, kampioen geworden en heb fantastisch mooie wedstrijden mogen spelen in de Champions League. Natuurlijk heb ik ook mijn akkefietjes gehad. Maar ik heb het vooral heel erg naar mijn zin gehad, ben altijd goed behandeld en had een geweldige relatie met de fans”, geeft Kishna te kennen. Hij speelde totaal 47 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 13 assists. Met de Amsterdammers vierde hij één kampioenschap, alvorens hij naar Lazio vertrok en via Lille OSC terugkeerde bij ADO.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Rome was een ervaring die ik voor geen goud had willen missen. Maar op dat moment was ik ook wel graag bij Ajax gebleven. De situatie liet het niet toe. Dat kwam deels door anderen, maar zeker ook door mij. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar misschien had ik bepaalde dingen wel anders moeten doen”, stelt de aanvaller. Het huidige Ajax noemt hij ‘ongelofelijk goed’. “Alles klopt. Er zijn duidelijke patronen. Op Europees niveau is Ajax nu ook echt een serieuze klant. Als ik zie hoe de club is gegroeid, dan is het petje af.”

Kishna keerde dit seizoen terug na drie jaar met blessureleed te hebben gekampt en speelde voorlopig twaalf duels namens ADO. Zijn knie voelt inmiddels weer ‘supergoed’ en hij merkt dat hij ‘steeds comfortabeler aan de bal en fysiek nog sterker’ wordt. “„Inmiddels word ik steeds meer in het spel betrokken. En ik hoef niet meer na te denken of ik wel of geen actie inzet, want ik heb lucht over. Ik ga, ik ga, ik ga en ik ga. Natuurlijk gaan er ook nog steeds dingen fout, maar ik word steeds gevaarlijker.”