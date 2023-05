Siem de Jong neemt afscheid in stijl; Willem II loopt alsnog periodetitel mis

Siem de Jong heeft vrijdagavond op prachtige wijze afscheid genomen van het profvoetbal. De 34-jarige middenvelder, die eerder deze week bekendmaakte na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen te hangen, scoorde twee keer in het met 3-0 gewonnen duel met FC Den Bosch. Tegelijkertijd liep Willem II door een gelijkspel bij Roda JC de periodetitel mis, nam Dick Advocaat afscheid van ADO Den Haag met een zege en heroverde Almere City FC de derde plek.

De Graafschap - FC Den Bosch 3-0

Nadat Devin Haen al vroeg in de wedstrijd aan de openingstreffer had geroken (redding Wouter van der Steen), kwam De Graafschap na een kwartier spelen alsnog op 1-0. Na een voorzet van Philip Brittijn viel de bal voor de voeten van De Jong in de zestien, en de middenvelder haalde doeltreffend uit. Forters verzuimde vervolgens min of meer voor open doel de 2-0 te maken, maar in de 37ste minuut deed De Jong dat alsnog, door na terugleggen van Giovanni Korte te scoren. Aan het begin van de tweede helft werd het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid vanuit het uitvak. Nadat het duel weer was hervat en De Jong een erehaag kreeg bij zijn wissel, zorgde Haen in de blessuretijd van het duel ook nog voor de 3-0.

Roda JC - Willem II 2-2

Al vroeg in het duel kwam Roda JC op voorsprong in Kerkrade. Dylan Vente kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten en maakte zijn 21e van het seizoen: 1-0. Lang leken de ploegen met 1-0 de kleedkamers op te zoeken, maar in de 44e minuut kopte Elton Kabangu een hoekschop tegen de touwen: 1-1. Kort na rust werd de gelijkmaker van Kabangu alweer ongedaan gemaakt. Boyd Reith schoot de bal van dichtbij achter Joshua Smits: 2-1. Lang konden De Koempels niet van de voorsprong genieten. Jesse Bosch knalde de bal van twintig meter afstand hard en hoog in het doel: 2-2. Kort na de gelijkmaker van Willem II maakte Guus Joppen een keiharde overtreding op de tegenstander, waarna hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Met tien tegen elf wist Willem II geen vuist meer te maken. Dankzij de overwinning van Heracles op Jong Ajax grijpen de Tilburgers zo naast de periodetitel.

Almere City FC - MVV Maastricht 1-0

In een matige wedstrijd waren de grootste kansen voor Almere City FC. Zo schoot Pascu van afstand net naast en belandde een knal van Lance Duijvestijn vlak voor rust op de lat. Een kwartier voor tijd brak de thuisploeg eindelijk de ban, en het was Álvaro Peña die dat deed: de Spanjaard veroverde zelf de bal van Jarne Steuckers en kon zo op het doel van Romain Matthys af om te scoren. Even later was invaller Jeredy Hilterman dicht bij de 2-0, maar hij raakte de paal. Desondanks veroverde Almere de drie punten, waardoor het zich alsnog verzekerde van de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

?? Donkerrood voor Guus Joppen na keiharde zaag ??#rodwil pic.twitter.com/9Cf1rP4JgM — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2023

Jong PSV - FC Eindhoven 1-1

De gevaarlijkste momenten van de eerste helft dienden zich al vroeg aan en kwamen van de kant van Jong PSV. Eerst ging een poging van Mohamed Nassoh net naast, even later trof schoot Isaac Babadi de bal van dichtbij recht op Nigel Bertrams af. In de tweede helft werd er wél gescoord: Jason van Duiven zorgde in de 56ste minuut voor de 1-0 door voor open doel een lage voorzet binnen te tikken. Lang kon Jong PSV alleen niet van de voorsprong genieten, want zes minuten later schoot Koen Oostenbrink een afvallende bal binnen vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-1. Dat was ook de eindstand van deze Eindhovense derby.

Telstar - NAC 2-1

Waar Odysseus Velanas vroeg in de wedstrijd een vrije trap rakelings over schoot, was het in de 28e minuut alsnog raak voor de aanvallende middenvelder. Hij twijfelde niet bij een teruggetrokken voorzet en schoot de bal in één keer in de lange hoek: 0-1. In de tweede helft kwam Telstar-topscorer aller tijden Glynor Plet binnen de lijnen. Hij kopte al snel de 1-1 binnen, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden vanwege duwen. In de blessuretijd kwam Telstar alsnog op gelijke hoogte. Invaller Quinten van den Heerik schoot een lage voorzet van David Min tegendraads in het doel. In de laatste minuut van de extra tijd kopte Plet een lange bal door, waarna diezelfde Van den Heerik ook zijn tweede treffer maakte en de uitslag op 2-1 bepaalde.

Jong AZ - ADO Den Haag 0-2

In een wedstrijd die nergens meer om draaide, drong ADO Den Haag in het eerste half uur stevig aan op een doelpunt. Jong AZ-doelman Sem Westerveld bracht echter knap redding op pogingen van Boy Kemper en Ricardo Kishna. Een kwartier voor rust brak ADO echter alsnog de ban. Thomas Verheydt torende boven iedereen uit en kopte zijn veertiende van het seizoen tegen de touwen: 0-1. In de tweede helft gebeurde er een stuk minder. Joel Zwarts verdubbelde in de slotfase echter alsnog de score en bepaalde zo de eindstand op 0-2.

Jong Utrecht - VVV-Venlo 1-1

Beide ploegen zorgden in de eerste helft voor gevaar. Zo was zowel Soulyman Allouch als Lynden Edhart dicht bij de openingstreffer na balverlies van de tegenstander, maar in beide gevallen bracht de keeper redding. Na ruim een half uur kwam VVV-Venlo op 0-1, toen Achraf Boumenjal hands maakte in het eigen strafschopgebied en Sven Braken de toegekende penalty benutte. Na de rust waren wederom beide ploegen dicht bij een tweede goal, en die werd uiteindelijk vlak voor tijd gemaakt door Edhart: hij zorgde met een lage schuiver voor de 1-1 eindstand.

FC Dordrecht - TOP Oss 2-2

In deze ‘klimaatneutrale wedstrijd’ was het de thuisploeg dat het initiatief nam. Na een aantal gemiste kansen kreeg Sahverdi Cetin een schot vanuit de tweede lijn voor zijn voeten. Hij nam de bal aan en prikte hem langs Lars van Meurs: 1-0. In de tweede helft draaide Jearl Margaritha de wedstrijd eigenhandig om. Na een doelpunt in de 58e minuut, kopte hij in de 66e minuut de voorsprong tegen de touwen voor TOP Oss: 1-2. Vijf minuten later trok Samuele Longo de stand weer gelijk. Hij kopte een goede voorzet van Cetin hard tegen de touwen: 2-2.