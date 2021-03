‘Als Cruijff trainer was van Barcelona, zou dat zijn eerste aankoop zijn’

Hristo Stoichkov denkt dat Barcelona volgend seizoen hoge ogen kan gooien, mits de club enkele zomerse aankopen doet. Volgens de Bulgaarse voetballegende kan Ronald Koeman met name op de linksbackpositie en in de voorhoede versterking gebruiken. Hij ziet Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé van respectievelijk Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain als droomkandidaten voor de voorste linie. Vanwege de financiële problemen bij Barcelona is het echter zeer de vraag of de club grote aankopen gaat doen.

"Met twee of drie aankopen kan je een heel sterk team samenstellen", stelt de 55-jarige Stoichkov in een interview met Goal. "Je hebt een nieuwe linksback nodig, want Jordi Alba kan het straks niet meer aan. Ik zou David Alaba halen, omdat hij op drie posities heel goed uit de voeten kan (linksback, centrumverdediger en defensieve middenvelder, red.). En dan moet daar nog een Haaland of een Mbappé bij. Ik denk dat Haaland effectiever is in het systeem van Barcelona. Maar als Johan Cruijff de trainer was, kan ik je vertellen dat zijn eerste aankoop Mbappé zou zijn. Hij zou zonder nummer 9 spelen en met Ousmane Dembélé en Lionel Messi als spelverdelers."

Stoichkov speelde tussen 1990 en 1995 voor Barcelona en vervolgens ook tussen 1996 en 1998. De voormalig aanvaller kwam tot 175 competitieduels voor de club, waarin hij 83 keer scoorde. In het seizoen 2003/04 was hij bovendien spitsentrainer bij de grootmacht. In zijn eerste dienstverband werkte hij vijf jaar samen met Cruijff als hoofdtrainer; hij maakte deel uit van het 'Dream Team' van Cruijff, dat vier opeenvolgende landstitels won en in 1992 de Europacup I veroverde. Samen met Romário vormde Stoichkov de aanval.

Vrijdag opende Laporta samen met Jordi Alba een Cruyff Court in de regio L'Hospitalet de Llobregat. Hij kon zich geen betere eerste daad als nieuwe voorzitter voorstellen, gaf hij aan. "Ik word vergezeld door een geliefde en charismatische speler die altijd alles geeft, het type straatvoetballer waar Johan van hield. Ik ben blij dat mijn eerste daad als voorzitter is voor een project van iemand die ik ten zeerste dankbaar ben", zei Laporta. "Zonder Johan zou ik nooit voorzitter van Barcelona zijn geworden. Hij heeft me altijd bijgestaan. Ik hoop dat een nieuw hoofdstuk in de historie van Barcelona is begonnen. Als het succesvol wordt, komt dat door Johan, want we denken altijd aan hem bij ieder besluit dat we nemen."

Het lijkt momenteel aannemelijk dat Barcelona het nieuwe seizoen ingaat met Koeman als trainer. Volgens Catalaanse media is de nieuwe voorzitter Joan Laporta voorlopig niet van plan om een nieuwe eindverantwoordelijke aan te stellen. Sport schreef vrijdag dat 'zwaargewichten' binnen de kleedkamer de nieuwe voorzitter hebben verwittigd dat ze het nieuwe seizoen willen aanvangen met Koeman als hoofdtrainer. Met name in de afgelopen maanden is de stemming binnen de selectie goed, mede door de positieve resultaten van Barcelona in competitieverband.